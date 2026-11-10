Quyết liệt ổn định giá vật liệu xây dựng; xác minh các trường hợp tăng giá bất thường;...

Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2026

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Công văn số 6204/UBND-KT ngày 07/11/2026 về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát gắn với việc thực hiện kịch bản tăng trưởng hai con số của Thành phố. Trong đó, có việc ổn định mặt bằng giá các mặt hàng vật liệu xây dựng.

Quyết liệt ổn định mặt bằng giá các mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu

Theo đó, đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá bình quân 10 tháng năm 2026 tăng từ 104% trở lên, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung, nhu cầu và biến động giá vật liệu xây dựng tại địa phương, phân tích nguyên nhân tăng giá theo từng chủng loại; kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định. Triển khai các giải pháp quyết liệt để ổn định mặt bằng giá các mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu như cát, đá, sỏi, đất san lấp...

Xác minh trường hợp tăng giá vật liệu xây dựng bất thường

Kiểm tra, xác minh các trường hợp giá vật liệu xây dựng tăng bất thường; làm rõ chênh lệch giữa giá tại mỏ, giá tại bãi tập kết và giá giao tại công trình.

Theo dõi chặt chẽ biến động giá dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, dịch vụ trông giữ phương tiện; kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá dịch vụ theo quy định. Rà soát các yếu tố chi phí hình thành giá dịch vụ vận tải, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm hoạt động vận tải thông suốt, không để thiếu phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại cuối năm. Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm giá cước vận tải hành khách trong 02 tháng cuối năm 2026.

Đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng, không tăng giá bất hợp lý và thiếu hụt nguồn cung

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các tỉnh lân cận đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng của Thành phố, không để tăng giá bất hợp lý và thiếu hụt nguồn cung. Đối với giá dịch vụ vệ sinh môi trường và giá các hàng hóa, dịch vụ khác thuộc nhóm này do UBND Thành phố định giá; trường hợp cần thiết phải điều chỉnh tăng giá, phải cân nhắc kỹ lưỡng thời điểm, mức độ điều chỉnh trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố chi phí, khả năng chi trả của người dân, tình hình kinh tế - xã hội và yêu cầu kiểm soát lạm phát.

Phối hợp các địa phương, doanh nghiệp tổ chức kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; theo dõi giá thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp; kiểm tra việc niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Chủ động phương án bảo đảm nguồn cung, thúc đẩy sản xuất, thu hoạch, lưu thông và phân phối hàng hóa, nhất là các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng năng lượng (Dầu hỏa, khí hóa lỏng, điện) thuộc lĩnh vực quản lý; chủ động phương án bảo đảm nguồn cung, điều tiết lưu thông, phân phối hàng hóa, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Theo dõi sát giá xăng dầu, đảm bảo nguồn cung; kịp thời xử lý vi phạm pháp luật về giá

Chủ trì theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu trên địa bàn; chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, phân phối xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, đặc biệt chú trọng các mặt hàng lương thực, thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm, rau, củ, quả, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường. Kiểm soát chặt chẽ giá bán các mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến CPI như gạo, thịt lợn, thịt bò, thịt gia cầm, trứng, dầu ăn, đường, sữa, thực phẩm chế biến, giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp.

Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Công an Thành phố tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp giải tỏa các tụ điểm chợ tạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; đảm bảo an toàn trật tự tại khu vực các chợ đầu mối, chợ truyền thống.

Phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương ngăn chặn, triệt phá các ổ nhóm buôn lậu; buôn bán, sản xuất hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng; đầu cơ găm hàng, nâng giá kiếm lợi bất chính; các hoạt động sản xuất - kinh doanh vi phạm vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện cấp phép cho các xe ô tô chở hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm thiết yếu của các đơn vị theo đề nghị của Sở Công Thương được hoạt động 24/24h tại khu vực nội thành.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định công khai các khoản thu, chi đầu năm học; theo dõi tình hình cung cầu, giá sách giáo khoa, thiết bị giáo dục và các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý, kiểm soát các yếu tố tác động đến giá.

Đối với nhóm thuốc và dịch vụ y tế, kiểm tra việc thực hiện kê khai, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập theo quy định. Rà soát phương án điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền; phối hợp Thống kê Hà Nội đánh giá tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân trước khi trình cấp có thẩm quyền. Bảo đảm nguồn cung thuốc chữa bệnh, vật tư y tế, không để xảy ra thiếu thuốc, thiếu vật tư làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh.

Biện pháp quản lý, điều hành giá nhóm Văn hóa, giải trí, du lịch

Về nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết tại khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các điểm tổ chức sự kiện. Kiểm soát tình trạng tự ý tăng giá dịch vụ, phụ thu không đúng quy định trong dịp tổ chức sự kiện, lễ hội và các hoạt động văn hóa cuối năm.

UBND các phường, xã tập trung khảo sát tại chợ truyền thống, chợ đầu mối, cửa hàng thực phẩm, siêu thị, đại lý vật liệu xây dựng và các điểm kinh doanh có lượng tiêu thụ lớn. Xác định những mặt hàng tăng giá bất thường, làm rõ nguyên nhân do thiếu nguồn cung, chi phí vận chuyển, chi phí đầu vào hay do hoạt động kinh doanh của các cơ sở phân phối. Rà soát các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đủ điều kiện tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2026; vận động mở rộng điểm bán hàng bình ổn tại các khu dân cư. Rà soát giá dịch vụ trông giữ phương tiện, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và các dịch vụ khác; kiểm tra các khoản thu tại chợ, điểm kinh doanh, điểm trông giữ phương tiện.

Bên cạnh đó, Thành phố tập trung điều hành thận trọng giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá; đánh giá đầy đủ sự cần thiết, mức độ và thời điểm điều chỉnh, tác động đến CPI, mặt bằng giá, đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo giá niêm yết; tập trung vào các mặt hàng thiết yếu và các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh biến động giá bất thường như vận tải, lưu trú, du lịch, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, thuốc, vật tư y tế, thiết bị hàng hóa, dịch vụ lĩnh vực giáo dục./.