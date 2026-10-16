Quyết liệt ngăn chặn, xử lý vấn nạn 'tận diệt chim trời'

Lực lượng liên ngành xã An Châu xử lý một địa điểm săn bắt chim trời.

Nắm bắt quy luật thời điểm chim tự nhiên vào mùa di cư, một số người dân đã sử dụng nhiều dụng cụ để bắt các loài chim như: cò, cói, vạc… Những người săn bắt chim trời dùng thiết bị phát ra tiếng chim để dụ chim sà xuống, dùng xốp làm hình chim giả đặt trên các lùm cây, cánh đồng để săn. Xung quanh những con chim giả được các thợ săn đặt chi chít những que nhựa dính hoặc căng lưới bủa vây khiến chim trời bay vào “trận địa” sẽ mắc bẫy. Sau khi “tận diệt chim trời”, sản phẩm sẽ được thương lái và nhà hàng thu mua, coi như “đặc sản” hút khách.

Để đẩy lùi nạn săn bắt chim trời, những ngày qua, tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An, lực lượng Công an phối hợp với Kiểm lâm và chính quyền cơ sở đồng loạt tăng cường tuần tra, xử lý, thu giữ các vật dụng dùng để săn bắt chim trời.

Tại xã An Châu, nơi có địa hình đa dạng, gồm khu vực rừng, biển và đồng bằng. Từ tháng 9 đến tháng 12 hằng năm, nhiều loài chim hoang dã di cư về đây trú ngụ. Lợi dụng thời điểm này, một số người sử dụng lưới, bẫy, cò giả hoặc loa phát tiếng chim để dẫn dụ, săn bắt chim trời. Nhiều bẫy lưới, que dính nhựa, cọc tre, cò giả và các thiết bị giả tiếng chim được giăng khắp nơi.

Trước thực trạng đó, Công an xã An Châu phối hợp với lực lượng Kiểm lâm Diễn Châu tổ chức ra quân kiểm tra, tháo dỡ, thu gom và tiêu hủy các dụng cụ săn bắt chim trời. Qua đó, lực lượng chức năng thu gom khoảng 60m lưới, 180 cò giả, gần 500 que nhựa bẫy chim cùng nhiều công cụ liên quan; đồng thời giải cứu 8 cá thể chim, cò còn sống được sử dụng làm mồi.

Còn tại xã Quỳnh Anh, Công an xã triển khai 5 tổ công tác với hơn 60 lượt CBCS phối hợp các lực lượng liên quan kiểm tra những địa điểm nghi có hoạt động săn bắt chim trời. Qua đó, lực lượng chức năng tháo dỡ, tiêu hủy 3.500m lưới, 250 cọc tre, 4 loa phát thanh, 350 cò xốp, 800 cò nhựa và 10 cá thể cò được sử dụng làm chim mồi. Đồng thời, 50 cá thể chim hoang dã còn khỏe mạnh được giải cứu, thả trở lại môi trường tự nhiên.

Tại xã Quỳnh Lưu, Công an xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu phát hiện ông P.V.T. có hành vi săn bắt động vật rừng trái quy định. Lực lượng chức năng thu giữ 10 cá thể vạc xám, 50 que nhựa dùng để bẫy chim và 5 mô hình cò bằng xốp. Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan, Công an xã bàn giao vụ việc cho Hạt Kiểm lâm xử lý theo quy định.

Theo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, trong tháng 9-2026, các đơn vị phối hợp với công an và UBND cấp xã tổ chức 179 đợt tuần tra, truy quét, xử lý 36 vụ việc. Tang vật bị tịch thu, tiêu hủy gồm gần 56.000 m lưới, hàng nghìn dụng cụ dẫn dụ, bẫy bắt và 39 cá thể chim. Lực lượng chức năng đã thả 499 cá thể chim về môi trường tự nhiên; số tiền nộp ngân sách Nhà nước là 58,5 triệu đồng.

Tính cả 9 tháng của năm 2026, toàn tỉnh tổ chức 594 đợt tuần tra, truy quét, phát hiện và xử lý 62 vụ vi phạm hành chính, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra 1 vụ để xử lý hình sự. Tang vật tịch thu gồm 740 cá thể chim, hơn 63.260 m lưới cùng nhiều phương tiện săn bắt như loa phát, cò giả, súng nén hơi và các loại bẫy. Trong số chim bị tịch thu, 696 cá thể khỏe mạnh được thả về tự nhiên, 44 cá thể đã chết bị tiêu hủy. Tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước đạt 94,5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tiêu hủy các dụng cụ bẫy bắt chim trời.

Cùng với tuần tra, xử lý vi phạm, Nghệ An chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ chim hoang dã trái phép. Theo số liệu lũy kế 9 tháng của năm 2026, lực lượng kiểm lâm Nghệ An đã tham mưu ban hành trên 90 văn bản chỉ đạo, tổ chức hơn 1.110 đợt tuyên truyền. Qua vận động, người dân tự nguyện giao nộp 90 cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài quý, hiếm, cùng súng săn và đạn.

Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, thời gian tới, lực lượng kiểm lâm sẽ tiếp tục phối hợp với công an và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng săn bắt chim hoang dã, chim di cư. Cùng với việc phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khuyến khích người dân chủ động cung cấp thông tin, không tiếp tay cho hoạt động bẫy bắt, mua bán động vật hoang dã.