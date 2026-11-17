Cán bộ Hạt Quản lý đê số 4 và phường Hồng Hà kiểm tra hiện trạng đổ thải, san lấp bãi sông Hồng ngày 16-11. Ảnh: Kim Nhuệ

Bãi sông Hồng đoạn phường Hồng Hà có vai trò quan trọng trong chứa lũ, thoát lũ, góp phần bảo vệ tuyến đê cấp đặc biệt. Tuy nhiên, ghi nhận ngày 16-11 tại khu vực bãi Chung Nhàn, nằm cạnh diện tích trồng đào, quất, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy hàng nghìn mét vuông bãi sông đang phải “cõng” hàng nghìn mét khối phế thải xây dựng.

Đoạn bãi sông Hồng mới bị đổ trộm phế thải xây dựng. Ảnh: Kim Nhuệ

Những vị trí đổ thải từ nhiều năm trước chưa được thanh thải, phía trên đã trồng cây. Bên cạnh đó, khoảng 300m² bãi sông mới bị đổ phế thải, tạo thành lớp đắp cao khoảng 1,5-2m. Phía dưới là trạc thải xây dựng lẫn gạch vỡ, mảnh bê tông; phía trên phủ đất màu có thể trồng cây. Tại một số khoảng bãi chưa bị đổ thải, nhiều khung xe ô tô được bố trí như những nhà tạm.

Trao đổi với phóng viên, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê số 4 Vũ Văn Ảnh cho biết, tình trạng đổ trộm phế thải tại khu vực này xảy ra từ nhiều năm trước. Các vi phạm tồn tại chưa được xử lý dứt điểm, trong khi tình trạng đổ thải tiếp tục tái diễn. Việc đổ trộm diễn ra vào ban đêm, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác định đối tượng vi phạm.

Đoạn bãi sông bị đổ phế thải từ trước năm 2026 chưa được thanh thải. Ảnh: Kim Nhuệ

Theo ông Vũ Văn Ảnh, ngày 22-5, Hạt phối hợp với phòng chuyên môn và Công an phường Hồng Hà lập biên bản vi phạm hành chính ghi nhận hành vi đổ chất thải với khối lượng 850m³; ngày 3-7 tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính ghi nhận khối lượng 950m³. Tại thời điểm lập biên bản, chưa xác định được đối tượng vi phạm. Đến ngày 30-10, qua kiểm tra, Hạt tiếp tục phát hiện tình trạng đổ phế thải xây dựng tại khu vực này đồng thời có văn bản đề nghị UBND phường, Công an phường có biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm. Ngày 12-11, Hạt tiếp tục phối hợp phòng chuyên môn và Công an phường Hồng Hà lập biên bản ghi nhận khối lượng chất thải (phế thải xây dựng lẫn đất màu) 1.800m³; tập kết vật liệu xây dựng (đất, cát) với khối lượng 1.540m3.

Cùng với chuyển hồ sơ cho UBND phường, Hạt Quản lý đê số 4 đã nhiều lần đề nghị phường Hồng Hà xác minh đối tượng, xử lý dứt điểm vi phạm và có giải pháp ngăn chặn nạn đổ trộm phế thải ra bãi sông.

Bên cạnh khu vực mới phát sinh, hàng nghìn mét vuông bãi sông Hồng bị đổ phế thải chưa thanh thải. Ảnh: Kim Nhuệ

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Phạm Quang Đông cho rằng, việc đổ phế thải, san lấp, tôn cao bãi sông không chỉ vi phạm pháp luật về môi trường, đất đai mà còn vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai. Thực tế vi phạm này đã làm biến đổi địa hình, cao trình bãi sông, thu hẹp không gian chứa lũ, ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ và an toàn tuyến đê cấp đặc biệt.

Ông Phạm Quang Đông cho biết, ngoài các văn bản của Hạt và Chi cục, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND phường Hồng Hà và Công an thành phố phối hợp xác minh, xử lý. Đây là hoạt động có chủ đích, yêu cầu đặt ra là làm rõ tổ chức, cá nhân chỉ đạo, điều hành, trực tiếp thực hiện; chủ sử dụng đất, chủ phương tiện và các bên liên quan. Đồng thời, cần xác minh nguồn gốc phế thải, đất màu, mục đích và thời điểm bắt đầu hoạt động đổ thải, san lấp để ngăn chặn hiệu quả, xử lý dứt điểm vi phạm.

Trên vị trí bãi sông chưa thanh thải phế thải được đặt hai khung xe ô tô cải biến giống nhà tạm. Ảnh: Kim Nhuệ

Trao đổi với phóng viên sáng 16-11, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, đô thị và môi trường phường Hồng Hà Đoàn Văn Dương cho biết, do khu vực xảy ra vi phạm nằm cạnh diện tích bãi trồng đào, quất nên việc kiểm soát phương tiện cần tính đến nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân. Trên cơ sở khảo sát thực tế, phường đã lắp dựng hai khung thép tại hai trục đường lớn ra bãi sông nhằm ngăn chặn xe vận tải lớn chở đất thải.

Phường Hồng Hà đã lắp khung thép tại ngõ 76 An Dương, ngăn phương tiện vận chuyển đổ trộm phế thải ra bãi giữa sông Hồng. Ảnh: UBND phường Hồng Hà cung cấp

Đối với lối ra bãi Chung Nhàn, nơi xảy ra vi phạm, phường dự kiến trong tuần này sẽ lắp đặt khung thép, đổ mố bê tông, dựng bốt và bố trí lực lượng trực; đồng thời lắp đặt camera giám sát, sau đó bàn giao cho Công an phường và lực lượng tại địa bàn quản lý.

Theo ông Đoàn Văn Dương, việc xác minh tổ chức, cá nhân đổ thải cần sự phối hợp của Công an phường. Đối với khối lượng phế thải tồn tại, Phòng sẽ tham mưu, đề xuất lãnh đạo phường xem xét bố trí kinh phí, lựa chọn đơn vị có chức năng thanh thải, vận chuyển đến nơi được phép tiếp nhận.

Phường Hồng Hà đã lắp khung thép tại ngõ 124 Âu Cơ, ngăn phương tiện vận chuyển đổ trộm phế thải ra bãi giữa sông Hồng. Ảnh: UBND phường Hồng Hà cung cấp

Ngăn chặn hiệu quả, xử lý dứt điểm nạn đổ phế thải xây dựng ra bãi sông Hồng không chỉ là giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, bảo vệ không gian thoát lũ và an toàn đê điều, mà còn là yêu cầu cụ thể về trách nhiệm của chính quyền địa phương hai cấp. Trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan tham mưu và lực lượng phối hợp phải được thể hiện bằng kết quả tại hiện trường: chấm dứt đổ thải mới, xử lý nghiêm vi phạm và khắc phục phần phế thải tồn tại.