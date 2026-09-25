Quyết liệt ngăn chặn và xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng sử dụng máy soi container kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN.

Nội dung công văn nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Văn bản số 3529/VPCP-KTTH ngày 4/8/2026 của Văn phòng Chính phủ về một số nội dung liên quan đến chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo. Trong đó, tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 397/NQ-CP ban hành Kế hoạch hành động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đến năm 2030; Chỉ thị số 13/CT-TTg và Chỉ thị số 25/CT-TTg về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và thuốc lá; cùng Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, ngành, lực lượng chức năng được giao khẩn trương hoàn thiện hệ thống dữ liệu về truy xuất nguồn gốc hàng hóa, đảm bảo kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát, xác định các tuyến, địa bàn, kho hàng, trung tâm phân phối, các tài khoản thương mại điện tử, hộ kinh doanh có dấu hiệu vi phạm để tập trung đấu tranh. Các đợt cao điểm kiểm tra sẽ tập trung xử lý các hành vi: sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; buôn bán hàng hóa giả mạo xuất xứ, chỉ dẫn địa lý; sao chép, phát tán trái phép nội dung số, bản quyền phim, nhạc, phần mềm; kinh doanh hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và chợ truyền thống.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng gồm Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Thuế, Biên phòng, Thanh tra... cần tăng cường phối hợp liên ngành, chia sẻ thông tin liên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các đường dây, vi phạm có tính chất liên tỉnh, xuyên biên giới hoặc trên môi trường số. Ban Chỉ đạo quốc gia nhấn mạnh, quá trình kiểm tra, xử lý phải tuân thủ đúng pháp luật, công khai, minh bạch, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", đồng thời bảo đảm không gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, các cơ quan chức năng và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cảnh báo các thủ đoạn vi phạm mới, đồng thời vận động người tiêu dùng nói không với hàng giả, hàng nhái và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo Lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia theo quy định.