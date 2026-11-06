Quyết liệt ngăn chặn thuốc giả, thuốc kém chất lượng
Tình trạng sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc kém chất lượng và thuốc không rõ nguồn gốc đang diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đáng chú ý, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng cáo, buôn bán, vận chuyển các sản phẩm vi phạm, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/quyet-liet-ngan-chan-thuoc-gia-thuoc-kem-chat-luong-post674770.antd