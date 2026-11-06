Quyết liệt ngăn chặn thuốc giả, thuốc kém chất lượng

Ngày 6/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản “ma”, với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 430 tỷ đồng.