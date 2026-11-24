Tận diệt chim trời

Những chiếc lưới giăng đặt ở cánh đồng, khu vực đất trống hay vùng sinh thái tự nhiên có thể trở thành cái bẫy khiến nhiều loài chim hoang dã bị tận diệt. Không chỉ chim trời, các loài động vật sống trong môi trường tự nhiên còn đối diện với sức ép từ hoạt động săn bắt, bẫy, giết, nuôi nhốt và mua bán trái phép. Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, những hành vi này sẽ gây tổn hại đến nguồn gen, đa dạng sinh học và sự cân bằng của môi trường sống.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Tây Ninh chủ động phối hợp lực lượng Kiểm lâm, Thủy sản và các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp & Môi trường, công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra được tăng cường tại những địa bàn, cơ sở có nguy cơ phát sinh vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Cụ thể, ngày 14/11, Công an xã Bình Hiệp phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực IV tổ chức tuần tra, kiểm tra các khu vực trên địa bàn, tập trung rà soát nơi có nguy cơ phát sinh hoạt động săn bắt chim tự nhiên. Qua đó, tổ công tác phát hiện, tháo gỡ và thu gom 5 bộ lưới bẫy chim, tổng chiều dài khoảng 250m. Việc kịp thời thu gom phương tiện bẫy bắt góp phần ngăn chặn nguy cơ chim hoang dã bị săn bắt, tận diệt, đồng thời bảo vệ môi trường sinh sống của các loài chim.

Công an xã Bình Hiệp và Hạt kiểm lâm thu gom các bẫy lưới chim

Tại xã Tân Thạnh và khu vực vùng đệm Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, lực lượng chức năng cũng thu giữ 420m lưới tàng hình, 1.000m dây câu, 7 bình ắc-quy và 12 bộ dụng cụ phát tiếng chim. Đây là những phương tiện có thể được sử dụng để dẫn dụ, bẫy bắt chim và khai thác nguồn lợi thủy sản trái quy định. Việc thu giữ các công cụ này góp phần ngăn chặn phương thức săn bắt, khai thác gây ảnh hưởng đến các loài sinh vật trong môi trường tự nhiên.

Không chỉ kiểm tra ngoài thực địa, lực lượng chức năng còn mở rộng kiểm tra tại cơ sở nuôi, nhốt động vật hoang dã, cơ sở tôn giáo, chợ, quán ăn, điểm kinh doanh sinh vật cảnh và địa bàn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm. Riêng trong tháng 10/2026, Công an, Kiểm lâm và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức 65 đợt tuần tra, kiểm tra. Qua đó phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến kinh doanh, chế tạo công cụ kích điện và mua bán động vật hoang dã trái quy định.

Đáng chú ý, ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án hình sự về tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” theo Điều 234 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ vận chuyển trái phép 201 cá thể động vật hoang dã xảy ra ngày 25/7 tại xã Hòa Hội. Trong số tang vật có 167 cá thể thuộc Nhóm IIB và Phụ lục II Công ước CITES. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can 2 đối tượng để xử lý theo quy định.

Song song đó, Công an các xã Tân Thạnh, Bến Lức, Thủ Thừa, Tân Thành và Nhơn Hòa Lập phát hiện nhiều trường hợp kinh doanh, chế tạo, tàng trữ ngư cụ cấm, linh kiện không rõ nguồn gốc; tạm giữ các bộ kích điện, bình pin, mạch điện tử và thiết bị liên quan. Trong đó, Công an xã Tân Thạnh đã xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và tịch thu tang vật theo quy định.

Một tín hiệu tích cực trong công tác bảo vệ động vật hoang dã là ý thức tự giác của người dân. Ngày 09/10, Công an xã Tân Biên tiếp nhận cá thể trăn gấm (python reticulatus) nặng 13,3kg do ông Trần Văn Biển (ngụ ấp Tân Bình) phát hiện, bắt được trong khu dân cư và tự nguyện bàn giao. Công an xã phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực II và Phòng Kinh tế xã lập biên bản, kiểm tra sức khỏe cá thể trăn, sau đó thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Việc người dân thông báo, bàn giao động vật cho cơ quan chức năng giúp cá thể hoang dã có cơ hội được cứu hộ, trở lại môi trường sống phù hợp thay vì bị nuôi nhốt hoặc mua bán.

Ngăn chặn từ nguồn tiêu thụ

Nếu chỉ tháo gỡ bẫy, thu giữ phương tiện săn bắt hoặc xử lý người trực tiếp vi phạm thì chưa đủ sức răn đe cũng như giải quyết tận gốc vấn đề. Khi nhu cầu tiêu thụ thịt thú rừng, chim trời và sản phẩm từ động vật hoang dã... vẫn còn thì hoạt động săn bắt, thu gom, vận chuyển trái phép vẫn tiếp diễn. Vì vậy, bên cạnh đấu tranh với hành vi vi phạm, Tây Ninh chú trọng tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh và người dân không tạo đầu ra cho những sản phẩm này.

Hạt kiểm lâm khu vực II (Tây Ninh) tiếp nhận cá thể trăn gấm từ ông Trần Văn Biển

Ngày 26/8, Chi đoàn Viện KSND khu vực 10 phối hợp Chi đoàn Công an xã Phước Vinh tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, nhà hàng, quán ăn không sử dụng sản phẩm động vật hoang dã trái pháp luật. Gần 30 hộ kinh doanh cùng đoàn viên 2 đơn vị tham dự. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cung cấp kiến thức về vai trò của động vật hoang dã đối với hệ sinh thái, giới thiệu một số loài nguy cấp, quý, hiếm thường bị săn bắt, mua bán, tiêu thụ trái phép. Đồng thời phân tích các hành vi vi phạm như săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, chế biến, quảng cáo và tiêu thụ động vật hoang dã không đúng quy định.

Các hộ kinh doanh được hướng dẫn kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chủ động từ chối sản phẩm không rõ nguồn gốc và thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Đại diện các đơn vị cũng phổ biến trách nhiệm pháp lý, lưu ý Điều 234 và Điều 244 Bộ luật Hình sự đối với hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Kết thúc hội nghị, gần 30 hộ kinh doanh tự nguyện ký cam kết không sử dụng sản phẩm động vật hoang dã trái pháp luật.

Cùng với tuyên truyền tại cơ sở kinh doanh, Công an tỉnh phối hợp Sở Nông nghiệp & Môi trường, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh triển khai kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn tăng ni, Phật tử thực hành phóng sinh đúng cách giai đoạn 2026-2028. Các cơ sở tôn giáo và người dân được vận động không săn bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã từ tự nhiên để phục vụ phóng sinh. Thả động vật không phù hợp môi trường sống hoặc đưa loài ngoại lai vào tự nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng hệ sinh thái.

Một vấn đề cần quan tâm là hoạt động mua bán động vật hoang dã trên không gian mạng. Việc đăng hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, nhận đặt hàng qua mạng xã hội khiến giao dịch có thể diễn ra nhanh chóng, khó kiểm soát nếu người mua, người bán che giấu nguồn gốc. Theo Nghị định số 146/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, hành vi quảng cáo để kinh doanh động vật rừng, sản phẩm của chúng không có nguồn gốc hợp pháp, đối với các loài thuộc phạm vi quy định, có thể bị xử phạt và buộc gỡ bỏ nội dung quảng cáo vi phạm.

Trước khi mua động vật hoang dã hoặc sản phẩm từ các loài vật này, người dân cần yêu cầu người bán cung cấp thông tin về loài, nguồn gốc và hồ sơ theo quy định; đối chiếu giấy tờ với cá thể hoặc sản phẩm thực tế. Khi chưa xác định rõ loài hoặc yêu cầu hồ sơ, nên liên hệ cơ quan Kiểm lâm để được hướng dẫn trước khi chuyển tiền, nhận hàng. Với bài đăng có dấu hiệu mua bán trái phép trên mạng, người dân có thể lưu đường dẫn, tên tài khoản, thời gian đăng và nội dung liên quan để cung cấp cơ quan Công an hoặc Kiểm lâm; không tự đặt mua, hẹn gặp người bán để lấy chứng cứ hay phát tán thông tin cá nhân. Nếu đã nhận động vật nghi có nguồn gốc bất hợp pháp, cần thông báo cơ quan chức năng, không tự ý bán lại, chuyển cho người khác hoặc thả ra môi trường.

Bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc cụ thể như: không săn bắt, đặt bẫy, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép. Không sử dụng công cụ kích điện, chất nổ, chất độc và phương tiện bị cấm để khai thác thủy sản. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời thông báo cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương.

Cùng với tăng cường tuần tra, truy quét, việc vận động người dân, cơ sở kinh doanh không tiếp tay cho hoạt động tiêu thụ động vật hoang dã được xác định là giải pháp quan trọng để bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái.