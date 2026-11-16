Quyết liệt kiểm soát, phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn; tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 11383/UBND-SYT ngày 2/11/2026.

Các địa phương khẩn trương rà soát, xác định khu vực có ca mắc tăng cao, ổ dịch đang hoạt động và nơi có nguy cơ phát sinh dịch để tập trung xử lý. Tăng cường kiểm tra thực tế, xử lý các vật dụng chứa nước, lốp xe cũ, phế liệu và những khu vực có nguy cơ đọng nước; phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, lực lượng, phát huy vai trò của cộng đồng trong phòng chống dịch.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các biện pháp phòng chống dịch; tăng cường giám sát ca bệnh, ổ dịch, điều tra véc tơ truyền bệnh và tổ chức xử lý triệt để các ổ dịch. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị, phương án thu dung, điều trị; phát hiện sớm các trường hợp bệnh nặng, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch; Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp kiểm tra, yêu cầu các công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho bãi, điểm tập kết phế liệu và cơ sở kinh doanh lốp xe loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai tăng cường kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chú trọng khu vực nhà xưởng, kho bãi, công trình xây dựng và khu lưu trú công nhân...