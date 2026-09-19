Quyết liệt kiểm soát giá trong những tháng cuối năm

Các địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn

Nội dung được đưa ra tại Văn bản số 480/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo điều hành giá và các địa phương về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 8 tháng đầu năm 2026; định hướng công tác điều hành giá 4 tháng còn lại của năm 2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì theo dõi sát diễn biến CPI và tổng hợp số liệu của các bộ, ngành về diễn biến giá thị trường các mặt hàng thiết yếu; thường xuyên cập nhật các kịch bản lạm phát theo từng quý và cả năm. Đồng thời, chủ trì tham mưu Ban Chỉ đạo điều hành giá và Chính phủ các giải pháp điều hành giá phù hợp với diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống người dân, nhất là mặt hàng xăng dầu, phân bón... Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất điều chỉnh linh hoạt thuế xăng dầu phù hợp với tình hình thực tế...

Bộ Công thương chủ trì theo dõi sát diễn biến giá dầu thô, xăng dầu thành phẩm, khí hóa lỏng, than và các loại năng lượng chủ chốt trên thị trường thế giới. Điều hành giá, thị trường xăng dầu trong nước bám sát các chỉ đạo về nguồn cung, điều hành giá theo các nghị định của Chính phủ và Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai giá, niêm yết giá đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến sản xuất, cung cầu và giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như lúa gạo, thịt lợn, gia cầm, thủy sản, rau quả. Chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong mọi tình huống; không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung cục bộ gây biến động giá bất thường...

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động triển khai các chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn; kịp thời có biện pháp xử lý các hiện tượng tăng giá bất thường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh hoặc biến động thị trường để trục lợi. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão, thiên tai và các tình huống khẩn cấp...