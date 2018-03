Quyết liệt kéo giảm tội phạm

Đây là chỉ đạo của Đại tá Lê Văn Tam- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) quý 1-2018 và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Mậu Tuất diễn ra ngày 28-3.

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt sơ kết tấn công, trấn áp tội phạm.

Tỷ lệ điều tra, khám phá án ấn tượng

Theo Đại tá Nguyễn Văn Chính- Phó Giám đốc CATP, những tháng đầu năm, CATP đã triển khai nghiêm túc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Bộ CA, nhờ đó tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) được giữ vững; tội phạm được kiềm chế, không để xảy ra các vụ án phức tạp, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", gây bức xúc trong dư luận. Nhiều vụ án, chuyên án hình sự, ma túy được đấu tranh, triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng. Công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện được tăng cường, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tội phạm phát sinh tại cơ sở. Tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được đảm bảo, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón Tết an bình. Đáng chú ý, trong 106 vụ phạm pháp hình sự xảy ra, lực lượng CA các cấp đã vào cuộc quyết liệt điều tra, khám phá thành công 95 vụ, đạt tỷ lệ 89,6%, bắt 153 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 5 tỷ đồng, trong đó một số loại tội phạm đạt tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%. Đây là kết quả điều tra khám phá án đạt mức cao và ấn tượng nhất từ trước tới nay. Riêng đợt cao điểm tấn công tội phạm, CA các đơn vị, địa phương đã điều tra khám phá 57/68 vụ, làm rõ 92 đối tượng, thu hồi hơn 1,7 tỷ đồng trả cho người bị hại. Trong đó, xác lập và triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, như: CAQ Hải Châu phá chuyên án 6 đối tượng trộm cắp 14 mô-tô; CAQ Sơn Trà bắt 2 đối tượng thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản; CAQ Ngũ Hành Sơn bắt 2 đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp gần 1 tỷ đồng sau 24 giờ gây án...

Đại tá Nguyễn Văn Chính- Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân.

Qua triển khai thực hiện tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND TP Đà Nẵng, lực lượng CA các cấp đã triển khai gần 10.500 lượt tuần tra, phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ trộm cắp, ngăn chặn hàng trăm vụ đánh nhau gây rối… Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường; bắt, vận động đối tượng truy nã; kỹ thuật hình sự; quản lý can phạm nhân, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; công tác QLHC về TTXH, bảo vệ mục tiêu… cũng được quan tâm chú trọng và đạt nhiều kết quả khả quan.

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, Đại tá Nguyễn Văn Chính cho rằng, dù tội phạm được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá đạt cao, nhưng vẫn chưa bền vững. Đáng chú ý, số vụ phạm tội và sử dụng ma túy tăng so với cùng kỳ năm 2017 (tăng 12 vụ, 12 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tăng 125 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy). Một số loại tội phạm như cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo còn xảy ra nhiều; số người chết do TNGT còn cao.

Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân.

Quyết liệt kéo giảm tội phạm

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Văn Tam biểu dương kết quả các mặt công tác mà CA các đơn vị, địa phương đã đạt được trong quý 1 và đợt cao điểm, nhất là việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, chuyên đề hay trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Điều đáng mừng các đơn vị địa phương đã tập trung phá án tốt, đạt tỷ lệ cao, khẳng định lực lượng CA các cấp đã thực hiện tốt giải pháp phòng ngừa cũng như công tác tham mưu và quản lý tốt các đối tượng hình sự, không để tội phạm lộng hành.

Tuy nhiên, thời gian gần đây một số loại tội phạm đang nổi lên khiến nhân dân và lực lượng CA chưa yên tâm; vẫn còn có những vụ án nghiêm trọng xảy ra; các loại tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cướp, trộm cắp có giảm song tính chất vẫn rất phức tạp. Đại tá Lê Văn Tam yêu cầu các đơn vị, địa phương phải sâu sát hơn trong việc lập chuyên đề, chuyên án để đấu tranh kéo giảm tội phạm, làm chùn chân tội phạm, tạo niềm tin cho nhân dân. "Tôi đề nghị từng địa bàn, mỗi đơn vị phải tập trung đánh giá lại toàn diện tình hình ANTT, TTATXH, trong đó tập trung vào một số đối tượng trong diện sưu tra, nghi vấn có biểu hiện phạm pháp hình sự để có chương trình hành động cụ thể. Bởi chúng ta nắm và quản lý tốt đối tượng và phòng ngừa tốt từ xa, chắc chắn dập tắt được ngay từ khi tội phạm mới nhen nhóm, bằng không chúng đã cấu kết với nhau, tình hình sẽ phức tạp. Làm được vậy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải áp dụng tốt quy chế làm việc, ra mệnh lệnh dứt khoát buộc cán bộ chiến sĩ làm việc, vào cuộc với tinh thần cao nhất để kéo giảm tội phạm, tăng tỷ lệ điều tra khám phá án" - Đại tá Lê Văn Tam nhấn mạnh.

Đại tá Lê Văn Tam cũng mong muốn lực lượng CA các cấp tập tập trung điều tra mở rộng án, khai thác những phương thức thủ đoạn, đường dây các đối tượng tham gia để làm rõ hơn đối tượng liên quan. Bên cạnh đó, hiện nay khách du lịch đến Đà Nẵng ngày một đông, Đại tá Lê Văn Tam lưu ý CA các địa phương rà soát các đối tượng thường xuyên hoạt động trộm cắp, cướp giật của người nước ngoài, không để diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường du lịch, nhất là tuyến biển Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và những điểm người nước ngoài tham quan du lịch đông.

CÔNG HẠNH

Kịp thời động viên, khen thưởng CBCS, CA các đơn vị, địa phương, tại hội nghị, Giám đốc CATP đã tặng Giấy khen cho 26 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp bảo vệ Noel 2017, Tết nguyên đán Mậu Tuất. Ngoài ra, Hội đồng Thi đua Khen thưởng CATP cũng xét và đề nghị Bộ CA tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; Tổng cục CSND tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.