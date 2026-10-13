Quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Chiều 13-10, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành và 17 địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau gần 4 tháng triển khai cao điểm, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, động lực của tỉnh đã có chuyển biến rõ nét, cả về tiến độ hoàn thiện thủ tục và kết quả thu hồi đất, bàn giao mặt bằng thực tế.

Tại thời điểm ngày 15-6, trong tổng số 40 dự án được theo dõi, chỉ có 1 dự án cơ bản hoàn thành, 3 dự án đang tập trung chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng; 36 dự án còn chậm trong khâu kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất hoặc vướng mắc về giá đất, chính sách bồi thường, tái định cư. Đến ngày 9-10, có 18/40 dự án đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng từ 70% trở lên; trong đó 7 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng, 5 dự án đạt từ 90% trở lên. Kết quả này cho thấy công tác giải phóng mặt bằng đã có bước chuyển từ tập trung hoàn thiện thủ tục sang đẩy mạnh thu hồi đất, quản lý và bàn giao mặt bằng thực tế.

Đối với 2 dự án nhà máy điện hạt nhân, tiến độ giải phóng mặt bằng có chuyển biến tích cực so với tháng 6-2026. Cụ thể, đối với Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, tỷ lệ lập phương án bồi thường đạt 90,3%, phê duyệt phương án đạt 81,2%, quản lý quỹ đất thu hồi đạt 51,5%. Tính từ ngày 28-9 đến 7-10, diện tích quản lý quỹ đất tăng 101,2ha.

Đối với Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2, phương án bồi thường đã được phê duyệt đối với 97,35% diện tích; còn 27 trường hợp chồng lấn đất rừng, 47 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường và 646 ngôi mộ chưa di dời cần tập trung giải quyết.

Những kết quả nêu trên cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai Chương trình 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ và tạo chuyển biến thực chất trong giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, đòi hỏi các cấp, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, nhất là trong công tác chi trả bồi thường, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đánh giá, thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng đã có nhiều chuyển biến, nhiều địa phương thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, vẫn còn địa phương chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện, khiến một số dự án chậm tiến độ do chưa có mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương có dự án đi qua cần quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với những dự án đang triển khai tốt, các địa phương cần duy trì tiến độ. Đối với những dự án còn vướng mắc, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa điều động thêm nhân lực hỗ trợ.

Bên cạnh đó, đồng chí Trịnh Minh Hoàng lưu ý các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án: Khu Công nghiệp Ninh Diêm, Khu Công nghiệp Ninh Xuân, Khu Công nghiệp Cà Ná…