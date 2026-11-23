Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả thu, chi ngân sách năm 2026, tiến độ thu tiền sử dụng đất và giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời thảo luận phương án cân đối, phân bổ nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo.

Đại biểu dự Hội nghị.

Theo phương án dự kiến, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2027 là 35.600 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương khoảng 35.907 tỷ đồng. Trong đó, dự toán chi đầu tư công hơn 10.597 tỷ đồng, tập trung thực hiện các chương trình, dự án và nhiệm vụ đầu tư phát triển trên địa bàn.

Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo làm rõ một số nội dung tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá sát các nguồn thu, phấn đấu tăng thu ở mức cao nhất đối với các khoản thuế, phí và tiền sử dụng đất; chủ động xây dựng phương án cân đối ngân sách, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; rà soát khả năng giải ngân để ưu tiên bố trí vốn cho những công trình có khả năng triển khai hiệu quả. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục và tổ chức thực hiện, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu kết luận.

Về xây dựng dự toán ngân sách năm 2027, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2027-2030, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát kỹ các chỉ tiêu, bảo đảm phù hợp với khả năng nguồn thu, nhiệm vụ chi và tình hình thực tế của từng cấp ngân sách. Việc phân cấp cần hợp lý, phát huy tính chủ động của địa phương, nhất là cấp xã, trong quản lý và sử dụng ngân sách.

Đồng chí giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục dự án và nhiệm vụ đầu tư giai đoạn 2026-2030; rà soát, thống nhất phương án phân bổ ngân sách năm 2027, bảo đảm hài hòa, hợp lý và phù hợp với định hướng của Trung ương. Các nội dung phải hoàn thành trước ngày 26-11 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.