Quyết liệt hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân

Sở Y tế kiểm tra công tác khám sức khỏe tại khu vực phía Tây Lâm Đồng

Siết chặt kỷ luật chuyên môn y tế

Tính đến trung tuần tháng 11/2026, Lâm Đồng đã khám sức khỏe cho hơn 2,8 triệu người, đạt 93,6% số người thuộc diện phải khám. Bình quân mỗi ngày có khoảng 24.000 lượt khám. Trong đó, tỷ lệ khám ở học sinh phổ thông đạt 100%, trẻ mầm non đạt 99,9% và khối lao động đạt 95,4%. Các cơ sở y tế công lập và tư nhân đã huy động tối đa nhân lực, tổ chức khám cả ngoài giờ và ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ chiến dịch.

Xã Quảng Khê là điểm sáng khi hoàn thành 100% mục tiêu khám sức khỏe toàn dân năm 2026, với 15.021/15.021 người thuộc diện quản lý được khám. Bà Đoàn Tuyết Nhung - Giám đốc Trạm Y tế xã Quảng Khê cho biết, kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp đồng bộ giữa ngành y tế, MTTQ, các đoàn thể theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Dù gặp khó khăn do biến động dân cư, người lao động đi làm xa, địa hình chia cắt và tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân, địa phương tiếp tục củng cố y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Người dân xã Quảng Khê tham gia Chiến dịch KSK miễn phí

Bên cạnh kết quả đạt được, UBND tỉnh đánh giá tiến độ tại một số địa phương, cơ quan còn chậm, thiếu đồng đều và chưa thực chất. Tình trạng chỉ định dịch vụ cận lâm sàng chưa phù hợp vẫn còn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh chi phí sai quy định, ảnh hưởng đến chất lượng chương trình và quyền lợi người dân.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương lập tức rà soát, hoàn thành 100% việc khám sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngay trong tháng 11/2026. Sở Y tế chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chuyên môn.

Lấy máu xét nghiệm cho người dân trong Chiến dịch KSK tại xã Quảng Khê

UBND các xã, phường, đặc khu được giao nhiệm vụ bám sát địa bàn, rà soát kỹ lưỡng danh sách dân cư, xây dựng lịch khám khoa học và linh hoạt. Công tác phối hợp giữa chính quyền cơ sở, trạm y tế và các tổ chức đoàn thể cần được thắt chặt để hỗ trợ tối đa cho các nhóm yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều tiếp cận chương trình một cách thuận lợi, an toàn và thực chất.

Qua kiểm tra thực tế tại điểm khám tổ dân phố Quảng Thành (phường Bắc Gia Nghĩa) do Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông thực hiện, có thể thấy vai trò quan trọng của công tác giám sát trong nâng cao chất lượng phục vụ. Các đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế và chính quyền địa phương đã góp phần chấn chỉnh chuyên môn, đôn đốc tiến độ, hướng đến hoàn thành chiến dịch đúng kế hoạch.

Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên (áo đen bên trái) thăm hỏi người dân đến KSK tại Tổ dân phố Quảng Thành (phường Bắc Gia Nghĩa)

Tháo gỡ khó khăn

Theo Sở Y tế, bước vào giai đoạn “khám vét”, chiến dịch gặp nhiều khó khăn do biến động dân cư, người dân đi làm xa hoặc di chuyển theo mùa vụ cà phê. Một số khu dân cư biệt lập, giao thông khó khăn, thiếu kết nối internet cũng gây trở ngại cho việc tiếp cận. Bên cạnh đó, công tác vận động những trường hợp còn lại ngày càng khó, trong khi đội ngũ y tế chịu áp lực lớn sau thời gian dài làm việc liên tục.

Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên (áo đen bên trái) kiểm tra công tác KSK tại Tổ dân phố Quảng Thành (phường Bắc Gia Nghĩa) do Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông thực hiện

Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên cho biết, sở và các địa phương đã đề xuất UBND tỉnh cho phép áp dụng một số giải pháp linh hoạt. Theo đó, các xã có địa bàn biệt lập được tổ chức tổ khám lưu động, thực hiện khám bằng giấy trước và cập nhật dữ liệu sau khi có kết nối mạng. Những trường hợp đã được vận động nhiều lần nhưng kiên quyết không tham gia sẽ được lập danh sách riêng để thống kê khi tổng kết chiến dịch.

Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên (áo đen bên trái) thăm hỏi người dân đến KSK tại Tổ dân phố Quảng Thành (phường Bắc Gia Nghĩa)

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của các ngành, địa phương và nỗ lực của đội ngũ y tế, Lâm Đồng đang tập trung hoàn thành chiến dịch trước ngày 30/11/2026, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Tính đến trung tuần tháng 11/2026, Lâm Đồng đã khám sức khỏe cho hơn 2,8 triệu người, đạt 93,6% số người thuộc diện phải khám. Trong đó, tỷ lệ khám ở học sinh phổ thông đạt 100%, trẻ mầm non đạt 99,9% và khối lao động đạt 95,4%.