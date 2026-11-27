Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc đối với những chỉ tiêu chưa đạt; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự Hội nghị.

Đối với các chỉ tiêu năm 2027 dự kiến thấp hơn mục tiêu tại Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 26/6/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các sở, ngành làm rõ tính khả thi, đề xuất điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và lộ trình phát triển đến năm 2030.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Riêng chỉ tiêu tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn, các ý kiến tập trung, làm rõ danh mục dự án đang triển khai, dự kiến triển khai và thu hút đầu tư trong năm 2027.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận sự nỗ lực, phối hợp của các sở, ngành, đơn vị trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí yêu cầu đối với các chỉ tiêu chưa hoàn thành, các đơn vị liên quan phải rà soát, đánh giá, giải trình rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể; quyết liệt thực hiện trong tháng cuối cùng của năm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu kết luận.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần tập trung vào các chỉ tiêu trọng tâm như đầu tư công, thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Trung ương; các sở, ngành phải chủ động phối hợp, không để nhiệm vụ bị chậm do thiếu sự liên kết trong tổ chức thực hiện.

Đối với kế hoạch năm 2027, đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát các chỉ tiêu dự kiến thấp hơn mục tiêu đề ra tạiChương trình hành động số 25-CTr/TU, đánh giá kỹ khả năng thực hiện để xây dựng mục tiêu phù hợp, bảo đảm tính khả thi và quyết tâm hoàn thành.

Đại biểu dự Hội nghị.

Về tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn, cần xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án và huy động hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.