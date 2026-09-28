Quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ về chuyển đổi số, tạo động lực tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin tại Phiên họp cho biết, đối với việc thực hiện Nghị quyết 57, hệ thống hiện đang theo dõi 2.011 nhiệm vụ. Trong đó, 1.326 nhiệm vụ đã hoàn thành; 482 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên; 176 nhiệm vụ đang triển khai và 27 nhiệm vụ quá hạn. Cùng với đó là các nhiệm vụ liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Đối với Quyết định số 88, ngày 29/7/2026 của BCĐ Chính phủ về thực hiện các thông báo kết luận và Kế hoạch số 05 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tiến độ triển khai nhiều nhiệm vụ có chuyển biến tích cực. Các bộ, ngành, địa phương đã giải trình, làm rõ những điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính; đồng thời cơ bản hoàn thành việc tái cấu trúc, cắt giảm các thủ tục theo yêu cầu.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, trong 9 tháng đầu năm đã tập trung ban hành đầy đủ các cơ chế chính sách và văn bản quy phạm pháp luật quan trọng để đảm bảo triển khai đầy đủ, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết số 57.

Đại biểu dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Thái Nguyên.

Cải cách hành chính của tỉnh có chuyển biến rõ rệt. Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của Thái Nguyên luôn duy trì ở nhóm địa phương có kết quả cao trên toàn quốc. Công tác chỉ đạo triển khai các chiến dịch làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu số được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát mục tiêu, kế hoạch đề ra với tỷ lệ hoàn thành cao.

Những kết quả này góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong thu hút các nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, thay mặt BCĐ Trung ương, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các bộ, ban, ngành, địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động triển khai các nội dung về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải tiếp tục chỉ đạo quyết liệt; bám sát chỉ đạo của Trung ương để cụ thể hóa trong lãnh đạo, điều hành phù hợp với thực tiễn; quyết liệt xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn; đặc biệt ưu tiên xây dựng hạ tầng dữ liệu trong các lĩnh vực then chốt như giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, cần khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng; tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ với các cơ sở dữ liệu đã được giao.

Đại biểu dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Thái Nguyên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đồng thời đề nghị các địa phương xây dựng cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, về mặt bằng và cơ chế, chính sách để thành lập, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào tăng trưởng.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm bản lề, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội cả nhiệm kỳ theo định hướng của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, đây sẽ là động lực quan trọng, trực tiếp để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay.