Quyết liệt hoàn thành các mục tiêu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì. Tham dự có đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác xây dựng, kết nối và khai thác dữ liệu tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, đã hoàn thành đồng bộ 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia; kết nối, đồng bộ 69/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đối với xử lý các điểm lõm sóng, Bộ Khoa học và Công nghệ đang theo dõi 117 điểm tại 11 tỉnh, thành phố. Cao Bằng đã xử lý 48/92 điểm rà soát, gồm 11/34 điểm lõm sóng và 37/58 điểm sóng yếu, chập chờn; đồng thời xây dựng phương án xử lý các điểm còn lại.

Về các nền tảng số dùng chung, cả nước có 79 nền tảng được tổng hợp, trong đó 31 nền tảng đang hoạt động, 13 nền tảng thử nghiệm và 35 nền tảng chưa triển khai. Theo ước tính bước đầu, tỷ trọng giá trị tăng thêm của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong GDP tăng từ khoảng 15,29% năm 2020 lên 16,51% năm 2025. Riêng kinh tế số năm 2025 ước chiếm khoảng 14,02% GDP. Giai đoạn 2021 - 2025, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tăng bình quân 2,91%/năm, đóng góp khoảng 46,84% vào tăng trưởng GDP.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đánh giá việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Trong đó, kết quả thực chất của một số nhiệm vụ chưa rõ nét; dữ liệu chưa được khai thác, kết nối đồng bộ; tổ chức thực hiện, cơ chế chính sách, nguồn vốn và phân bổ nguồn lực còn những khó khăn nhất định.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, tháo gỡ điểm nghẽn về dữ liệu, nguồn lực và cơ chế, chính sách; đồng thời đổi mới phương thức vận hành Ban Chỉ đạo các cấp, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương Lê Minh Hưng kết luận tại Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, không để phát sinh nhiệm vụ mới chậm tiến độ. Các bộ trưởng, trưởng ngành và người đứng đầu địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện.

Thủ tướng nhấn mạnh, tập trung hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và y tế, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026; đồng thời hoàn thiện khung quản trị dữ liệu, xác định rõ trách nhiệm cập nhật, vận hành và xử lý tình trạng dữ liệu không thống nhất.

Đối với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các nhiệm vụ công nghệ chiến lược phải tạo ra giá trị thực chất, có sản phẩm đầu ra và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ các điểm nghẽn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm và hành động quyết liệt hơn, tập trung đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.