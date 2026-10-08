Quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu công tác, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Chỉ huy các phòng chức năng CATP; Chỉ huy Công an các phường, xã thuộc diện kiểm tra, đánh giá. Trong đó, 22 đơn vị thuộc địa bàn do đồng chí Phó Giám đốc CATP phụ trách gồm: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Láng, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Minh Châu, Yên Bài, Ba Vì.

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Phương Khanh, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP đã báo cáo tóm tắt tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác của các đơn vị. Trên cơ sở đó, Hội nghị tập trung rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu trong thời gian còn lại của năm 2026.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP điều hành phần báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, thời gian từ nay đến thời điểm kết thúc năm không còn nhiều, do đó các đơn vị cần tiếp tục tập trung cao độ, chủ động rà soát toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; thường xuyên đối chiếu, cập nhật kết quả thực hiện, bảo đảm đầy đủ, chính xác.

Đại diện chỉ huy Công an các phường, xã báo cáo, trao đổi về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Đại diện các phòng chức năng CATP trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Dưới sự điều hành của Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, đại diện Công an các đơn vị, phường, xã đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nêu một số nội dung cần được hướng dẫn, phối hợp trong quá trình triển khai. Đại diện các phòng chức năng CATP đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và thống nhất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chỉ tiêu công tác của các đơn vị; đồng thời yêu cầu tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút cuối năm. Đồng chí yêu cầu từng đơn vị rà soát từng chỉ tiêu công tác, phân công trách nhiệm cụ thể, tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, yêu cầu Chỉ huy các đơn vị phát huy vai trò, sâu sát trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu công tác. Kết quả thực hiện là căn cứ quan trọng để đánh giá cán bộ và trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với các phòng chức năng, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt yêu cầu tiếp tục bám sát cơ sở, tăng cường hướng dẫn, phối hợp, kịp thời hỗ trợ Công an các phường, xã trong quá trình triển khai nhiệm vụ; đồng thời thường xuyên rà soát, đối chiếu kết quả thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chung.

Cùng với việc tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời tham mưu, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Các đơn vị cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa các nguy cơ về cháy, nổ; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý cán bộ, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu công tác năm 2026, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.