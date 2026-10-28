Quyết liệt hành động, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Rõ trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện

Năm 2026, tỉnh Sơn La được giao mục tiêu tăng trưởng 8%; để hoàn thành mục tiêu này, tốc độ tăng trưởng trong quý IV phải đạt từ 13,85% trở lên. Trước yêu cầu đó, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Tỉnh cũng trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đẩy nhanh tiến độ các dự án có khả năng triển khai, thực hiện ngay trong quý IV.

Ngày 20/10/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 3494-CV/TU về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, trọng tâm là mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động; thực hiện đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ được giao, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, để công việc chậm trễ, tồn đọng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học- THCS Phiêng Pằn. Ảnh chụp ngày 22/8/2026

Cùng với đó, tỉnh chú trọng đánh giá cán bộ dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm công việc cụ thể. Kịp thời biểu dương, đề xuất bố trí, sử dụng cán bộ có thành tích, kết quả nổi trội; nhắc nhở, cảnh báo, kiến nghị điều động, thay thế hoặc bố trí công tác khác đối với cán bộ không đáp ứng yêu cầu. Các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, cố tình gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp hoặc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải được chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh.

Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV/2026, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ tăng trưởng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và triển khai dự án trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng chậm trễ làm mất cơ hội đầu tư, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những tháng cuối năm 2026 và các năm tiếp theo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án, công trình chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài; ưu tiên tháo gỡ ngay những dự án có khả năng đóng góp vào tăng trưởng quý IV/2026. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các nhà đầu tư và cơ quan, đơn vị liên quan về việc triển khai các dự án khởi công trên địa bàn tỉnh trong quý IV/2026. Ảnh: PV

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng

Cụ thể hóa chỉ đạo của tỉnh, UBND tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách, nhất là các dự án năng lượng tái tạo. Trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo phụ trách nhóm ngành, lĩnh vực được phân công cụ thể; giám đốc các sở, ngành chủ trì tham mưu, phối hợp thực hiện. Tiến độ và kết quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được theo dõi, đánh giá hằng tuần, hằng tháng để kịp thời xác định nguyên nhân, xử lý khó khăn và đề ra giải pháp đối với những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt mục tiêu. Một trong những nhiệm vụ cấp thiết là tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp phép khai thác vật liệu xây dựng; đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong 10 tháng năm 2026, tỉnh Sơn La quyết liệt triển khai các thủ tục đầu tư. Tính đến ngày 22/10, toàn tỉnh đã phê duyệt 47 dự án thu hút đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 94.000 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị liên quan và xã, phường đang phối hợp thực hiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị điều kiện khởi công dự án. Trong số 47 dự án được cấp chủ trương đầu tư, có 20 dự án đăng ký khởi công trong quý IV/2026. Các chủ đầu tư đang triển khai hồ sơ thiết kế, môi trường, đấu nối và giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế kiểm tra chất lượng hạt cà phê.

Ông Phạm Thắng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát Quế, thông tin: Ngày 10/10, Công ty đã tổ chức Lễ khánh thành trụ sở và Lễ khởi động Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ. Dự án có quy mô 60 ha, tổng mức đầu tư trên 620 tỷ đồng, nằm tại bản Hoàng Văn Thụ, bản Lam, phường Chiềng Cơi và Tổ 9, phường Chiềng Sinh. Cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Dự án ưu tiên thu hút các ngành sản xuất sạch, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và chế biến sâu nông, lâm sản, thực phẩm. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo quỹ đất công nghiệp sạch, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cùng với đẩy nhanh các dự án mới, tỉnh yêu cầu rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với những dự án tồn đọng, kéo dài, chậm triển khai. Với dự án đã có phương án xử lý, phải xác định rõ lộ trình, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan. Đối với dự án chưa có phương án, cần làm rõ nguyên nhân, vướng mắc và thời hạn xây dựng phương án giải quyết.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn tuyến qua tỉnh Sơn La tại phường Vân Sơn. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính, thông tin: Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản, năng lượng, du lịch, dịch vụ, hạ tầng và logistics. Trong đó, chú trọng lựa chọn các dự án sử dụng công nghệ phù hợp, khai thác hiệu quả tài nguyên, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và hình thành chuỗi liên kết sản xuất. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường theo quy định; lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đấu thầu và các thủ tục liên quan, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Lóng Phiêng được đầu tư, xây dựng khang trang.

Những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp, ngành, địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; bảo đảm mỗi nhiệm vụ được giao đều có tiến độ, kết quả cụ thể và được kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, Sơn La quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả đầu tư, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.