Quyết liệt hành động, hoàn thành mục tiêu cả năm

Sâu sát trong lãnh đạo

Tại phường Thuận Thành, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền đã bám sát chỉ đạo của thành phố, cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với tình hình địa phương. Quá trình thực hiện gắn với phân công trách nhiệm, thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời nhận diện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nhờ đó, 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 3,2 nghìn tỷ đồng, bằng 256% dự toán; thu ngân sách địa phương đạt hơn 1,8 nghìn tỷ đồng, bằng 259% dự toán.

Nhờ sự sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, phường Hiệp Hòa có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao.

Công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội đạt 99%; giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 83%; tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 92%. Đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường khẳng định: Việc xác định mục tiêu cụ thể, triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm giúp địa phương chủ động trong tổ chức thực hiện, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý. Đây cũng là cơ sở để phường tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ còn lại, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2026.

Việc phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các mục tiêu đề ra. Đồng chí Nguyễn Văn Hân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa cho biết: Bằng các giải pháp quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, nhiều chỉ tiêu quan trọng của địa phương cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 73%, thuộc nhóm các xã, phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của thành phố.

Điểm chung trong cách làm của các địa phương là cấp ủy không dừng lại ở việc xác định mục tiêu mà chú trọng lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện. Chính quyền chủ động cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp và gắn trách nhiệm với từng đơn vị, cá nhân. Tính đến hết quý III, nhiều xã, phường có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 70%, cao hơn mức bình quân chung của thành phố. Thu ngân sách tại một số địa phương vượt dự toán được giao như các phường: Bắc Giang, Nếnh, Song Liễu, Tự Lạn...

Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là lĩnh vực được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và giải quyết thủ tục hành chính góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tại nhiều địa phương, phản ánh, kiến nghị của người dân được tiếp nhận, xử lý trên phần mềm đạt 100%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt mức cao như phường Bắc Giang đạt 100%, phường Phù Lãng đạt 99,9%, phường Hiệp Hòa đạt 99,8%...

Nâng cao hiệu quả thực thi

Còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2026, nhiều nhiệm vụ đòi hỏi phải tập trung cao về nguồn lực, tiến độ và chất lượng. Trước yêu cầu đó, cấp ủy, chính quyền các xã, phường tiếp tục rà soát toàn diện các chỉ tiêu, xác định rõ những nhiệm vụ chưa hoàn thành, những lĩnh vực còn khó khăn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trọng tâm là thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm, khu công nghiệp, khu đô thị và hệ thống giao thông kết nối nội vùng, liên vùng.

Khi cấp ủy sâu sát lãnh đạo, chính quyền quyết liệt trong điều hành, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân được xác định rõ thì các nhiệm vụ có điều kiện được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trách nhiệm của người đứng đầu tiếp tục được đặt ra với yêu cầu cao hơn. Cấp ủy phải sâu sát, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời định hướng giải quyết những vấn đề phát sinh. Chính quyền chủ động điều hành, không để công việc chậm trễ do né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch UBND phường Song Liễu cho biết: Địa phương đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao. Trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, dữ liệu đất đai, thực hiện chiến dịch 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong đó, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng.

Cấp ủy các địa phương cũng thực hiện số hóa dữ liệu đảng viên, các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử được triển khai bảo đảm tiến độ. Cùng đó chỉ đạo các chi bộ, đơn vị, địa phương chuẩn bị công tác kiểm điểm, đánh giá và tổng kết năm 2026. Đây là dịp để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra; nhìn nhận đầy đủ chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo; tìm đúng ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu quyết liệt, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ trong thời gian tới.