Quyết liệt gỡ vướng về đất đai, không để người dân tiếp tục chịu thiệt
Thanh Hóa còn rất nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tập trung tháo gỡ tồn đọng, giải quyết dứt điểm các vướng mắc là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/quyet-liet-go-vuong-ve-dat-dai-khong-de-nguoi-dan-tiep-tuc-chiu-thiet-309931.htm