Từ ngày 1/7/2027, người mua nhà ở xã hội dù đã thanh toán đủ tiền và sở hữu căn hộ trên 5 năm vẫn không được chuyển nhượng tự do trên thị trường, mà chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án hoặc người thuộc diện được mua nhà ở xã hội.