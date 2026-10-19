Quyết liệt gỡ vướng cho các dự án tồn đọng

Với quyết tâm khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đang tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn. Đến nay, hàng loạt dự án đã được tỉnh hoàn thành xử lý, những dự án còn lại đang được các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết theo lộ trình, phấn đấu hoàn thành việc xem xét, xử lý trong năm 2026.

Tập trung tháo gỡ theo từng nhóm dự án

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, phân loại, xác định nguyên nhân và xây dựng phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, hạn chế lãng phí tài nguyên, đồng thời tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Dự án tại sân bay Nha Trang cũ đang được nỗ lực tháo gỡ vướng mắc.

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 257 dự án gặp khó khăn, vướng mắc cần tập trung xử lý. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành xử lý 106 dự án, gồm 92 dự án thuộc thẩm quyền địa phương, 11 dự án thuộc nhóm áp dụng cơ chế xử lý theo Nghị quyết số 170/2024 và 3 dự án thuộc nhóm Nghị quyết số 29/2026 của Quốc hội. Đối với 151 dự án còn lại, tỉnh đã hoàn thành rà soát, tổng hợp, phân loại và xác định phương án xử lý cụ thể với từng dự án.

Đáng chú ý, đối với nhóm 92 dự án thuộc thẩm quyền địa phương, UBND tỉnh đã hoàn thành xử lý toàn bộ. Sở Tài chính được giao tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình triển khai, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh theo quy định. Đối với nhóm 11 dự án thuộc phạm vi Nghị quyết số 170/2024 của Quốc hội, đây là các dự án có vi phạm liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất. Tỉnh đã tổ chức xác định lại giá đất, hoàn thành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và tiếp tục thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII.

Một trong những nhóm dự án đang được tập trung tháo gỡ là 130 dự án có khó khăn, vướng mắc trong lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi Nghị quyết số 29/2026. Ngay sau khi Quốc hội và Chính phủ ban hành các cơ chế liên quan, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch rà soát, tháo gỡ, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn. Đối với 18 dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) còn khó khăn, vướng mắc, UBND tỉnh đã xác định phương án, nhiệm vụ và tiến độ xử lý đối với từng dự án. Đến nay, có 7/18 dự án đủ điều kiện ký phụ lục hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo. Các dự án còn lại đang được các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, xử lý theo lộ trình.

Bên cạnh đó, tỉnh đang phối hợp với các cơ quan Trung ương tháo gỡ khó khăn đối với nhóm dự án có nguồn gốc đất quốc phòng và dự án sử dụng đất, tài sản công để hợp tác đầu tư kinh doanh không đúng mục đích sử dụng đất. Đối với những dự án này, việc xử lý được thực hiện trên cơ sở kết luận thanh tra, rà soát căn cứ pháp lý, xác định nghĩa vụ tài chính và thẩm quyền giải quyết, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Không để tình trạng tồn đọng tiếp tục kéo dài

Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu nhưng công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng vẫn còn những trở ngại. Theo báo cáo, một số nhà đầu tư chưa nộp hồ sơ, chậm bổ sung hoặc hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu thẩm định. Đặc biệt, việc chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp còn phụ thuộc vào kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, ảnh hưởng đến tiến độ xem xét, giải quyết.

Để khắc phục, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ; đồng thời xác định rõ thời hạn thực hiện và trách nhiệm của từng bên. Quan điểm xuyên suốt là tập trung tháo gỡ đối với các dự án đủ điều kiện, đồng thời kiên quyết xử lý, thu hồi những dự án không đáp ứng yêu cầu hoặc có vi phạm theo quy định, không để tình trạng tồn đọng tiếp tục kéo dài.

Dự án Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đang được tập trung tháo gỡ khó khăn.

Tại Thông báo kết luận cuộc họp nghe báo cáo kết quả, tiến độ xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đến ngày 30-12, phải hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xử lý thu hồi đối với những dự án không đủ điều kiện, vi phạm theo quy định.

Để thực hiện mục tiêu này, Sở Tài chính được giao làm cơ quan đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý. Các sở, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm phối hợp, có chính kiến rõ ràng đối với từng dự án, xác định cụ thể trường hợp đủ điều kiện tiếp tục triển khai hoặc không đủ điều kiện, cần thu hồi. Đối với những hồ sơ chưa đủ cơ sở kết luận, phải làm rõ nguyên nhân, nội dung còn vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết cụ thể, không để kéo dài thời gian xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị. Việc tham mưu xử lý phải bảo đảm căn cứ pháp lý, đúng chức năng, nhiệm vụ và thời hạn được giao. Đặc biệt, quá trình tháo gỡ không được hợp thức hóa sai phạm; đối với các dự án đủ điều kiện phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp tục triển khai. Đối với các dự án đã lựa chọn nhà đầu tư nhưng còn vướng mắc về giao đất, cho thuê đất và thủ tục đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu tập trung hoàn thiện hồ sơ, xử lý dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền. Trường hợp nhà đầu tư không hợp tác, các cơ quan chức năng phải củng cố đầy đủ hồ sơ pháp lý làm cơ sở xem xét thu hồi dự án theo quy định.

Cùng với đó, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao chủ động chỉ đạo, đôn đốc giải quyết các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách; kịp thời tổ chức họp xử lý những vấn đề còn vướng mắc, không để công việc bị gián đoạn. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng tham mưu và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng còn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh thu hút 42 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký khoảng 112.875 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 101.032 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này cho thấy nhu cầu huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu phải sớm giải quyết những điểm nghẽn tại các dự án tồn đọng.