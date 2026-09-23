Quyết liệt gỡ 'điểm nghẽn' trật tự đô thị tại địa bàn giáp ranh

Đại diện lực lượng chức năng ba phường triển khai nhiệm vụ chung. Ảnh: Lam Thanh

Thể hiện tinh thần đồng thuận

Tại Hội nghị giao ban đánh giá, kiểm đếm việc giải quyết các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông vừa qua, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu các địa bàn phải tập trung xử lý thực chất, triệt để các vi phạm; không để tình trạng xử lý hình thức, “bắt cóc bỏ đĩa”, để vi phạm tái diễn. Trong đó, tập trung xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, dựng bục bệ, khung sắt, công trình, kiến trúc gây cản trở người đi bộ, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm. Ảnh: Lam Thanh

Một trong những địa phương triển khai ngay chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố là 3 phường Khương Đình, Phương Liệt và Định Công, trong đó tập trung xử lý những vấn đề tại các khu vực giáp ranh với tinh thần quyết liệt, đồng bộ.

Theo đại diện UBND phường Khương Đình, qua công tác nắm tình hình địa bàn, tại nhiều tuyến phố, ngõ ngách giáp ranh như phố Hoàng Văn Thái, ngõ 164 Vương Thừa Vũ (giáp ranh phường Phương Liệt); ngõ 64 - 66 Kim Giang, đường Bùi Xương Trạch, ngõ 358 Bùi Xương Trạch (giáp ranh phường Định Công) vẫn tồn tại tình trạng người dân, hộ kinh doanh tự ý lắp đặt bục bệ, mái che, mái vẩy, kết cấu cố định; treo biển quảng cáo sai quy định. Những vi phạm này không chỉ cản trở người đi bộ, gây mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, tái diễn các “điểm nóng” về trật tự đô thị.

Từ đề xuất của Công an phường, UBND phường Khương Đình đã chủ động phối hợp với 2 phường giáp ranh là Phương Liệt và Định Công tổ chức đợt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm. Theo Trung tá Nguyễn Xuân Kỳ, Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Khương Đình, tại những khu vực giáp ranh như phố Hoàng Văn Thái, ngõ 164 Vương Thừa Vũ, tình trạng vi phạm trật tự đô thị trước đây thường xuyên xảy ra. Khi lực lượng chức năng của một phường ra quân xử lý, một số hộ kinh doanh lại tìm cách di chuyển hàng hóa sang phía bên kia đường, thuộc địa bàn phường khác để đối phó. Xóa bỏ tâm lý đối phó này, các đơn vị đã xây dựng cơ chế phối hợp trực tiếp, đồng bộ trong kiểm tra, xử lý và duy trì kết quả. Với tinh thần “làm đến đâu, dứt điểm đến đó”, Công an phường Khương Đình không chỉ xử lý phần ngọn mà phối hợp xử lý từ gốc; lập biên bản, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm, bảo đảm tính răn đe lâu dài.

Đạt hiệu quả cao

Để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, các đơn vị đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp giữa 3 phường; phát thông báo, tuyên truyền, vận động và tổ chức cho 100% hộ dân, hộ kinh doanh trên các tuyến ký cam kết không vi phạm. Nhờ đó, diện mạo đô thị tại các khu vực giáp ranh đã có chuyển biến tích cực.

Nhờ đồng thuận của người dân diện mạo đô thị đã có chuyển biến tích cực. Ảnh: Lam Thanh

Thường xuyên đi qua các tuyến đường nối 3 phường Khương Đình, Phương Liệt và Định Công, anh Nguyễn Văn Công (ở thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt) cho biết, do thường xuyên di chuyển từ nhà đến nơi làm việc, anh thường chọn lối đi tắt qua Định Công, Khương Đình, Phương Liệt để tránh ùn tắc trên các tuyến Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến.

“Trước đây, vào giờ cao điểm, nhất là thời điểm tan ca buổi chiều hoặc buổi sáng, các tuyến đường qua 3 khu vực này cũng thường ùn tắc. Có những đoạn, chỉ vì 2 phương tiện tránh nhau, vướng phải quầy hàng bày lấn ra đường mà giao thông bị cản trở. Nhưng khoảng một tháng nay, khi đi lại trên những con đường quen thuộc, tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt. Không còn cảnh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán nên việc đi lại thuận tiện hơn”, anh Nguyễn Văn Công chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Hạnh, một hộ kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường Phương Liệt cho rằng, việc không bày bàn, ghế lấn ra lối đi chung không làm giảm lượng khách đến cửa hàng mỗi ngày. “Đường rộng, hè thoáng vừa làm đẹp mỹ quan đô thị, vừa khiến cửa hàng của chúng tôi khang trang, sạch sẽ hơn, không còn cảnh nhếch nhác. Vì vậy, chúng tôi đã ký cam kết không vi phạm và không tái phạm”, chị Nguyễn Thị Hạnh nói.

Đường đã thông hè đã thoáng. Ảnh: Lam Thanh

Sau đợt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, kế hoạch liên tịch về phối hợp duy trì thường xuyên, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các tuyến phố giáp ranh giữa phường Khương Đình, phường Phương Liệt và phường Định Công cũng được triển khai ngay.

Thiếu tá Vương Hoàng Lâm, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Phương Liệt cho biết, quyết tâm của lực lượng chức năng là không để xảy ra tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”. Tại các khu vực giáp ranh, sau khi xử lý vi phạm đến đâu, lực lượng chức năng bàn giao hiện trạng ngay cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cắm chốt, duy trì đến đó, không để vi phạm tái diễn.

Công tác phối hợp tuần tra được triển khai trong thời gian tới. Ảnh: Lam Thanh

Thời gian tới, nhằm duy trì kết quả đã đạt được, lực lượng Cảnh sát trật tự và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của các phường sẽ phối hợp phân công nhiệm vụ, duy trì cắm chốt thường xuyên tại các khu vực, điểm có nguy cơ tái diễn vi phạm ở địa bàn giáp ranh.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị giáp ranh, việc xử lý vi phạm không chỉ nhằm giải quyết dứt điểm những tồn tại trước đây mà còn từng bước hình thành cơ chế quản lý liên hoàn, bền vững. Đây cũng là giải pháp thiết thực góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, trả lại vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch đẹp, từng bước xây dựng các địa bàn trở thành điểm sáng về trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị.