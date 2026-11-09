Quyết liệt giữ vững an ninh trật tự, đẩy mạnh các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại hội nghị

​​Theo báo cáo tại hội nghị, trong hai tuần qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định, an ninh biên giới, ngoại biên được đảm bảo và chưa phát sinh vấn đề phức tạp. Đáng chú ý, lực lượng Công an đã phát hiện, đấu tranh làm rõ 1 vụ/18 đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố; phát hiện, xử lý 13 người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua không gian mạng tại phường Điện Bàn Đông. Công tác quản lý người nước ngoài được quản lý chặt chẽ.

​Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tội phạm về trật tự xã hội ghi nhận xảy ra 31 vụ, làm 4 người bị thương, thiệt hại khoảng 1.337.745 triệu đồng (giảm 05 vụ = 13,9% so với thời gian liền kề). Cơ quan Công an đã điều tra, khám phá 23/31 vụ, làm rõ 62 đối tượng. ​Công an thành phố đã chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI; báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH trong lĩnh vực du lịch; trình UBND thành phố ban hành Quyết định quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, khu vực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ phát biểu tại hội nghị

​Cùng thời gian, CATP ban hành nhiều kế hoạch công tác trọng tâm như: Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong giải phóng mặt bằng, thực hiện các Dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài; Kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

​Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, lực lượng Công an tiếp tục triển khai cao điểm rà soát, làm sạch ma túy phục vụ chuyên hóa mức độ trọng điểm phức tạp tạp dạng xã, phường sau điểm 45 ngày đêm. Qua theo dõi, đã có 66 xã, phường tổ chức cao điểm rà soát, làm sạch địa bàn về ma túy. ​Trên lĩnh vực kinh tế, môi trường và giao thông: Phát hiện 8 vụ, 9 đối tượng vi phạm pháp luật và vi phạm trên lĩnh vực kinh tế; phát hiện 3 vụ việc vi phạm trên lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm. Tai nạn giao thông đường bộ giảm so với thời gian liền kề.

Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ phát biểu tại hội nghị

​Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu toàn lực lượng Công an thành phố tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng chí Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Bảo vệ tuyệt đối an ninh quốc gia: Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng trọng điểm, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. ​Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Về công tác quản lý nhà nước về ANTT, tiếp tục duy trì hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử VNeID; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Trong công tác xây dựng lực lượng, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lực lượng Công an các cấp tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu công tác đề ra trong năm 2026, nhất là mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tội phạm.

Công Hạnh