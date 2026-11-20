Bảo vệ nguồn gen quý và cân bằng hệ sinh thái

Lạng Sơn với địa hình đồi núi trùng điệp, hệ sinh thái đa dạng không chỉ là lá phổi xanh quan trọng của vùng Đông Bắc mà còn là địa bàn trung chuyển nhạy cảm. Lợi dụng địa bàn rộng, đồi núi hiểm trở hay tâm lý hám lợi của một bộ phận người dân, các đối tượng đã lén lút thực hiện các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm cũng như chặt phá, khai thác lâm sản trái phép.

Trước thực trạng đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ gìn đa dạng sinh học, cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của địa phương.

Lực lượng chức năng phát hiện gần 300 cá thể rùa quý hiếm được các đối tượng giấu trong thùng xốp bọc bao tải để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã tham mưu UBND tỉnh và Công an tỉnh ban hành 9 văn bản chỉ đạo quan trọng, nổi bật là các kế hoạch tăng cường đấu tranh, xử lý tình trạng săn bắt các loài chim hoang dã, di cư và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm xâm hại môi trường, chỉ tính riêng lĩnh vực đa dạng sinh học, lực lượng Công an Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ 20 vụ với 25 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép và sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản; thu giữ tang vật 272 cá thể rùa thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm; 30 cá thể vẹt; 5 cá thể dúi; 1 cá thể cầy; 1 cá thể hoẵng cùng trên 20 bộ kích điện. Cơ quan chức năng đã khởi tố 3 bị can, xử phạt hành chính 12 vụ với 15 đối tượng với số tiền lên tới 656 triệu đồng và bàn giao lực lượng chức năng xử phạt 6 vụ.

Điển hình là Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp lực lượng kiểm lâm và Công an xã Khuất Xá tổ chức mật phục, bắt quả tang nhóm 3 đối tượng Vi Văn Danh (SN 1993), Nguyễn Văn Bằng (SN 1987) cùng trú tại thôn Bản Phải, xã Mẫu Sơn và Nguyễn Thành Chung (SN 1983) trú tại thôn 1, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ có hành vi vận chuyển, buôn bán 272 cá thể rùa quý hiếm xảy ra tại thôn Bản Chu, xã Khuất Xá vào ngày 11/5/2026. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ tới 272 cá thể rùa - trong đó có 95 cá thể thuộc Nhóm IB và 177 cá thể thuộc Nhóm IIB (Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường) được các đối tượng giấu trong các thùng xốp để chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng mở các thùng xốp, phát hiện 272 cá thể rùa quý được các đối tượng cất giấu để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Đấu tranh mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng này về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Việc bóc gỡ thành công ổ nhóm này đã ngăn chặn kịp thời hàng trăm cá thể động vật rùa quý hiếm bị tuồn đi tiêu thụ, bảo toàn nguồn gen quý giá cho tự nhiên.

Kiên quyết ngăn chặn “lâm tặc” phá hoại rừng xanh

Song hành với cuộc chiến bảo vệ động vật hoang dã, công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép cũng được Công an Lạng Sơn triển khai quyết liệt. Trong những tháng đầu năm 2026, toàn lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 17 vụ với 17 đối tượng có hành vi hủy hoại, chặt phá rừng tự nhiên trái phép với diện tích rừng bị xâm hại lên tới trên 5 ha; qua đó đã khởi tố 12 vụ, 12 bị can về tội “Hủy hoại rừng”.

Ở lĩnh vực quản lý lâm sản, lực lượng Công an đã đấu tranh, phát hiện 23 vụ với 28 đối tượng vi phạm. Trong đó, có 13 vụ mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản (thu giữ 12 kg gỗ hoàng đàn quý hiếm, 17 tấn gỗ keo, mỡ; 8m3 gỗ thông, keo...) và 10 vụ với 15 đối tượng khai thác, chặt phá trái phép rừng tự nhiên, rừng trồng phòng hộ với diện tích khoảng 9,6 ha. Từ đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 vụ với 15 bị can.

Điển hình là vụ án khai thác gỗ lim trái phép xảy ra đầu năm 2026. Ngày 8/1/2026, qua công tác nghiệp vụ, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện tại khu vực đồi Pác Chồn (thôn Khe Dăm, xã Thái Bình) nhóm đối tượng gồm: Hoàng Văn Bình (SN 1988, trú tại thôn 4, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh) cùng 3 đối tượng trú tại xã An Lạc (tỉnh Bắc Ninh) đang bốc xếp gỗ lim lên xe ô tô tải BKS 92C-187.04 để vận chuyển đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 7 khúc gỗ lim xanh.

Hoàng Văn Bình (trái) và Giáp Văn Tâm bị khởi tố về tội hủy hoại rừng.

Qua đấu tranh, đối tượng Giáp Văn Tâm (SN 1992, trú tại thôn Khe Dăm, xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn) khai nhận, dù nhận thức được cây Lim xanh thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhưng do hám lời nên Tâm đã bán trái phép 4 cây gỗ Lim xanh tự nhiên, trên 60 năm tuổi, có đường kính gốc trung bình khoảng trên 50 cm, thuộc thửa đất rừng của gia đình cho Hoàng Văn Bình với giá 30 triệu đồng. Sau khi mua được 4 cây gỗ Lim với Tâm thì Bình đã thuê người chặt hạ, cắt khúc, vạc vỏ để vận chuyển mang về sử dụng và bán kiếm lời.

Tổ chức khám nghiệm hiện trường tại chỗ, qua giám định, lực lượng chức năng xác định và thu giữ tổng khối lượng 7,781m3 gỗ tang vật thuộc loài Lim xanh, thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA.

Thắp sáng ý thức giữ rừng, bảo vệ động vật hoang dã từ cơ sở

Xác định rõ công tác đấu tranh, xử lý chỉ là phần ngọn, muốn giữ vững màu xanh bền vững thì gốc rễ phải bắt đầu từ nhận thức của nhân dân, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các xã tại Lạng Sơn đã đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa xã hội.

Người dân bàn giao cá thể cu li cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Những buổi tuyên truyền pháp luật không còn khô cứng trong hội trường mà được lực lượng Công an lồng ghép sinh động, gần gũi với đời sống đồng bào các dân tộc. Tiêu biểu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh nội địa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn tổ chức các đợt phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp cho hơn 1.000 lượt người dân về bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản. Tại xã Kháng Chiến, công tác tuyên truyền pháp luật về môi trường, tài nguyên còn được gắn kết với hoạt động an sinh xã hội thông qua việc trao tặng quà an sinh cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cụm thi đua Khối Cảnh sát phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm khu vực Lộc Bình tổ chức tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho người dân. Thiết thực hơn, lực lượng chức năng đã trao tặng 6.500 cây keo giống cho 30 hộ dân thôn Bản Quang, xã Lộc Bình để biến nhận thức bảo vệ rừng thành sinh kế cụ thể để bà con yên tâm bám đất, giữ rừng.

Giữ rừng, bảo vệ động vật hoang dã và giữ gìn môi trường sống “xanh” không chỉ là thực thi nghiêm minh pháp luật, mà còn là bảo vệ chính “lá phổi”, nguồn nước và sinh kế lâu dài của mỗi người dân vùng biên ải trước những biến đổi khắc nghiệt của thiên nhiên. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an Lạng Sơn đang ngày đêm góp phần giữ cho những cánh rừng xứ Lạng mãi xanh tươi.