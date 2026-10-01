Quyết liệt giữ địa bàn sạch về ma túy, kéo giảm tội phạm

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ động từ sớm, từ xa, giữ vững an ninh trật tự địa bàn

Trong 9 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP, Công an TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề tiềm ẩn phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Cùng với bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn lực lượng đã hoàn thành và vượt 64/79 chỉ tiêu công tác năm 2026, đạt 81%; trong đó có 32 chỉ tiêu vượt mức và 32 chỉ tiêu hoàn thành theo kế hoạch. Đáng chú ý, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm với 898 vụ, giảm 130 vụ, tương ứng 12,65% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng quý III xảy ra 289 vụ, giảm 7,1%. Nhiều loại tội phạm giảm sâu như cố ý gây thương tích, hiếp dâm, cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp.

Công tác điều tra, khám phá án được tập trung thực hiện quyết liệt, với tỷ lệ khám phá chung đạt 86,16%; các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 78,18%.

Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, Công an TP phát hiện, bắt giữ 537 vụ/693 đối tượng; khởi tố điều tra 58 vụ, 67 bị can. Nhiều chuyên án lớn được xác lập, đấu tranh thành công, trong đó có các đường dây lừa đảo qua mạng, rửa tiền, lập khống hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Trên lĩnh vực môi trường, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 376 vụ/423 đối tượng vi phạm. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác phòng cháy, chữa cháy được duy trì ổn định, số vụ cháy giảm 31 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Những kết quả trên cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an thành phố trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), góp phần tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quyết tâm giữ địa bàn "sạch" về ma túy

Một trong những dấu ấn nổi bật trong 9 tháng đầu năm là kết quả triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, đặc biệt là đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phức tạp về ma túy.

Với phương châm không để tội phạm ma túy có cơ hội hình thành, phát triển địa bàn hoạt động, Công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt triển khai các biện pháp rà soát, xét nghiệm, phân loại, đấu tranh và xử lý. Toàn lực lượng đã tổ chức xét nghiệm 56.040 lượt người, qua đó phát hiện 1.876 trường hợp dương tính với chất ma túy. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã khởi tố, điều tra 439 vụ/868 bị can phạm tội về ma túy; xử lý hành chính 1.182 trường hợp vi phạm về tệ nạn ma túy; lập hồ sơ đưa 423 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Đặc biệt, đến ngày 14-9, trên địa bàn thành phố không còn điểm, điểm phức tạp về ma túy; không có đối tượng mua bán trái phép chất ma túy hoạt động công khai.

Cùng với đấu tranh trực diện với tội phạm, Công an TP tiếp tục phát huy vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06, tham mưu triển khai nhiều nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Lực lượng đã tiếp nhận, giải quyết 192.615 hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến đạt 99,44%.

Một nhiệm vụ có ý nghĩa xã hội sâu sắc cũng được Công an TP triển khai là thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Qua thực hiện, đã xác định, tiếp nhận và cập nhật dữ liệu ADN của thân nhân liên quan 21.746 liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Quyết tâm kéo giảm tội phạm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Công an toàn thành phố đạt được trong 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Giám đốc Công an TP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương không được chủ quan, bằng lòng với kết quả đạt được mà phải tiếp tục chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung giải quyết tận gốc các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu các đơn vị, địa phương quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác được giao, nhất quyết không xin giảm chỉ tiêu. "Phải làm quyết liệt, nếu đơn vị, địa phương nào không hoàn thành thì không hoàn thành nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an TP", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh.

Đối với một số loại tội phạm còn có chiều hướng gia tăng, Giám đốc Công an TP yêu cầu các đơn vị phải triển khai ngay giải pháp kéo giảm, không để tình hình diễn biến phức tạp, phấn đấu thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm 10% trong năm 2026.

Cùng với đó, Công an TP tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm thường gia tăng vào dịp cuối năm như cờ bạc, cho vay nặng lãi, buôn lậu; tập trung đấu tranh với tội phạm tham nhũng, tiêu cực; tăng cường đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, nhất là tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Đối với công tác phòng, chống ma túy, Giám đốc Công an TP yêu cầu tiếp tục duy trì kết quả sau cao điểm, tuyệt đối không để tái phát các điểm, địa bàn phức tạp; đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, địa phương làm tốt để nhân rộng cách làm hiệu quả. "Yêu cầu toàn lực lượng phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm. cán bộ chiến sĩ phải quyết tâm làm hết việc chứ không hết giờ. Qua đó, tiếp tục giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, tạo nền tảng vững chắc phục vụ thành phố phát triển trong tình hình mới", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp kết luận.