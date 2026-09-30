Quyết liệt giữ địa bàn 'sạch' về ma túy, kéo giảm tội phạm

Trong 9 tháng đầu năm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy và UBND thành phố, Công an TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề tiềm ẩn phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ; qua đó góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu chỉ đạo hội nghị

Toàn lực lượng đã hoàn thành và vượt 64/79 chỉ tiêu công tác năm 2026, đạt 81%; trong đó 32 chỉ tiêu vượt mức và 32 chỉ tiêu hoàn thành theo kế hoạch. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm. Trong 9 tháng, toàn thành phố xảy ra 898 vụ, giảm 130 vụ, tương ứng 12,65% so với cùng kỳ năm 2025; riêng quý III xảy ra 289 vụ, giảm 7,1%. Nhiều loại tội phạm giảm sâu như cố ý gây thương tích, hiếp dâm, cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp.

Công tác điều tra, khám phá án được tập trung quyết liệt, tỷ lệ khám phá chung đạt 86,16%; các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 78,18%. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 537 vụ/693 đối tượng, khởi tố điều tra 58 vụ/67 bị can. Trên lĩnh vực môi trường, phát hiện, bắt giữ 376 vụ/423 đối tượng vi phạm. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; số vụ cháy cũng giảm 31 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, công tác phòng, chống ma túy đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là qua đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phức tạp về ma túy. Công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt triển khai các biện pháp rà soát, xét nghiệm, phân loại, đấu tranh và xử lý đối tượng liên quan.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ phát biểu tại hội nghị

Toàn lực lượng tổ chức xét nghiệm 56.040 lượt người, phát hiện 1.876 trường hợp dương tính với chất ma túy; khởi tố, điều tra 439 vụ/868 bị can phạm tội về ma túy; xử lý hành chính 1.182 trường hợp vi phạm về tệ nạn ma túy, với tổng số tiền phạt 1,7 tỷ đồng; lập hồ sơ đưa 423 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Đặc biệt, đến ngày 14-9, trên địa bàn thành phố không còn điểm, điểm phức tạp về ma túy; không có đối tượng mua bán trái phép chất ma túy hoạt động công khai. Kết quả này góp phần tạo chuyển biến rõ nét về tình hình ANTT tại cơ sở, song cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục quản lý chặt địa bàn, đối tượng, không để tái phát hoặc hình thành trở lại các điểm phức tạp.

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, đã tiếp nhận, giải quyết 192.615 hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến đạt 99,44%. Công tác thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính cũng đạt kết quả quan trọng, với dữ liệu ADN của thân nhân liên quan 21.746 liệt sĩ được xác định, tiếp nhận và cập nhật.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả Công an toàn thành phố đạt được trong 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ những tháng cuối năm, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương không được chủ quan, bằng lòng với kết quả đạt được; tiếp tục chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung giải quyết tận gốc nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu các đơn vị, địa phương quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác được giao, nhất quyết không xin giảm chỉ tiêu. “Phải làm quyết liệt; nếu đơn vị, địa phương nào không hoàn thành thì không hoàn thành nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an thành phố”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh.

Đối với tội phạm còn có chiều hướng gia tăng, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu triển khai ngay các giải pháp kéo giảm, không để diễn biến phức tạp; Phòng Cảnh sát hình sự phải rà soát, quản lý chặt các đối tượng nghi vấn, chủ động ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa, phấn đấu kéo giảm tội phạm 10% trong năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cũng yêu cầu tiếp tục đấu tranh quyết liệt với cờ bạc, cho vay nặng lãi, buôn lậu, tội phạm tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, nhất là lừa đảo trực tuyến. Riêng công tác phòng, chống ma túy, phải tiếp tục duy trì kết quả sau cao điểm, tuyệt đối không để tái phát các điểm, địa bàn phức tạp.

“Yêu cầu toàn lực lượng phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm. CBCS phải quyết tâm làm hết việc chứ không hết giờ”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh, qua đó tiếp tục giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc phục vụ thành phố phát triển trong tình hình mới.

Công Hạnh