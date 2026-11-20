Trong quá trình triển khai, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm, đặc biệt là những vị trí người dân tự ý lắp đặt mái che, mái vẩy, treo biển quảng cáo, dán nội dung rao vặt hoặc bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đây là những hành vi không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự công cộng mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trên tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông lớn như Quốc lộ 1A.

Công an xã Đại Xuyên, Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc UBND xã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra và giải tỏa các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn.

Đại diện Công an xã cho biết: Với tinh thần kiên quyết, đúng quy định, các lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ, bóc gỡ tổng cộng 35 trường hợp mái che, mái vẩy, biển quảng cáo và các nội dung rao vặt trái quy định. Quá trình thực hiện được kết hợp với công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ những nguy cơ, hệ lụy từ việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc trực tiếp xử lý, giải tỏa các vi phạm, lực lượng Công an xã và các đơn vị chức năng còn tập trung vận động các hộ kinh doanh, hộ gia đình sinh sống dọc tuyến đường không lấn chiếm lòng đường để kinh doanh, tập kết hàng hóa; không tự ý dựng mái che, mái vẩy gây cản trở giao thông; không treo, đặt biển quảng cáo che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Người dân được hướng dẫn chủ động tháo dỡ các vật dụng vi phạm, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm không gian giao thông thông thoáng, an toàn.

Toàn bộ mái che, máy vẩy được tháo dỡ

Thông qua hoạt động tuyên truyền, kiểm tra và giải tỏa, nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông từng bước được nâng cao. Đặc biệt, việc chủ động phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành chức năng thuộc UBND xã đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự công cộng, hạn chế tình trạng tái vi phạm trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, hành lang an toàn giao thông có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tầm nhìn, không gian lưu thông và an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông. Chỉ một mái che dựng sai quy định, một biển quảng cáo đặt không đúng vị trí hay việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cũng có thể gây cản trở, che khuất tầm nhìn và làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

Trong thời gian tới, Công an xã Đại Xuyên sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông; đồng thời tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp tái lấn chiếm sau giải tỏa. Qua đó, góp phần duy trì trật tự, kỷ cương, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.