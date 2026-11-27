Cán bộ BHXH cơ sở Bắc Quang tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người lao động tự do.

Hưởng ứng phong trào thi đua nước rút do BHXH Việt Nam phát động tại Công văn số 4309/BHXH-TCCB ngày 25-10-2026, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã và đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phấn đấu hoàn thành mục tiêu những tháng cuối năm. Với chủ đề “Viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH Việt Nam nỗ lực thi đua tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) những tháng cuối năm 2026”, BHXH tỉnh tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, tăng cường quản lý thu, giảm số tiền chậm đóng. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và đơn vị sử dụng lao động trong quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách.

Tính đến ngày 24-11-2026, thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 92,26% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số tiền chậm đóng của các đơn vị sử dụng lao động là 40,336 tỷ đồng (thấp hơn chỉ tiêu giảm nợ BHXH Việt Nam giao là 0,33%). Chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH bắt buộc đạt 96,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; BHXH tự nguyện đạt 94,95% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; BHTN đạt 98%; BHYT đạt 100,31% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. So với chỉ tiêu UBND tỉnh giao, tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 29,65% và đạt 98% kế hoạch; tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 4,42% và đạt 98% kế hoạch; tỷ lệ tham gia BHTN so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 27,34% và đạt 99,78% kế hoạch; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97% so với dân số và đạt 99,89% kế hoạch.

Cùng với đó, công tác chuyển đổi số trong chi trả chế độ đạt nhiều kết quả nổi bật thông qua việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, tỷ lệ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương thức này đạt 99,13%, vượt 4,13% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; chi trả BHXH một lần và trợ cấp thất nghiệp đều đạt 100%, cùng vượt 1% chỉ tiêu được giao, góp phần bảo đảm chi trả kịp thời, minh bạch và thuận tiện cho người thụ hưởng.

Để đạt được kết quả đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được BHXH tỉnh đẩy mạnh theo hướng bám sát cơ sở, đa dạng hóa hình thức để đưa chính sách đến gần hơn với từng nhóm đối tượng. Trong tháng 11, BHXH tỉnh phối hợp tổ chức 24 hội nghị tuyên truyền chính sách với 1.876 người tham dự. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang cùng các cơ quan báo chí đăng tải 16 tin, bài, phóng sự. Đã có 519 buổi tuyên truyền nhóm nhỏ được tổ chức với gần 2.000 lượt người tham gia.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, tháng cuối năm, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường rà soát, phân loại chính xác nhóm người chưa tham gia để chuyển giao cho các tổ chức dịch vụ thu vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Đồng thời, nhân rộng mô hình “Điểm hỗ trợ BHXH số - Đồng hành cùng người dân” gắn với truyền thông trên mạng xã hội và hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Qua đó truyền tải chính sách đúng người, đúng nhu cầu, hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận thuận lợi dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, tạo bước bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ an sinh năm 2026.

Song song với công tác tuyên truyền, BHXH tỉnh tăng cường đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động trích nộp đúng, đủ theo quy định, kiên quyết không để phát sinh tình trạng chậm đóng kéo dài. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 274/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 3654/BHXH-QLT của BHXH Việt Nam. Đồng thời rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và công khai danh tính các đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên nhằm nâng cao tính răn đe, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, BHXH tỉnh Tuyên Quang đang dồn lực bứt phá trong tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ được giao, góp phần bảo đảm vững chắc an sinh xã hội trên địa bàn.