Quyết liệt đưa các dự án giao thông ở khu vực Phan Thiết về đích đúng hẹn

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né) thi công kéo dài gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của người dân

Tăng tốc thi công

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né) có tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng, chiều dài gần 4,9 km.

Khởi công từ tháng 12/2024, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch, dịch vụ tại Mũi Né. Bởi nơi đây còn là cửa ngõ đưa du khách đến với Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Tuy nhiên, tiến độ thi công kéo dài đang ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của người dân dọc tuyến.

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị

Ông Mai Quốc Uy, khu phố 1, phường Mũi Né cho biết, dự án đã triển khai hơn 1,5 năm nhưng tiến độ chưa đáp ứng kỳ vọng. Người dân đồng tình với chủ trương nâng cấp đường nhằm cải thiện hạ tầng đô thị, thu hút du lịch, song mong các đơn vị liên quan có giải pháp đẩy nhanh thi công, xác định rõ thời gian hoàn thành, tránh để công trình dở dang kéo dài.

Ông Trần Anh Thi, Giám đốc Điều hành Khu du lịch Seahorse Resort & Spa, phường Mũi Né cho biết: "Đang vào mùa cao điểm đón khách nước ngoài “trú đông”, chúng tôi mong muốn nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục tại những vị trí đủ điều kiện để sớm hoàn thành dự án, giúp bộ mặt phố thị khang trang hơn, đẹp hơn trong mắt du khách".

Theo ông Thi, việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ xuất phát từ mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công hay hoàn thành kế hoạch của dự án, mà còn là trách nhiệm của các đơn vị thi công trong suốt quá trình triển khai, đặc biệt là hạn chế thấp nhất những tác động đến đời sống và sinh kế của cộng đồng.

Một số đoạn đang thi công hệ thống thoát nước, cửa xả

Ghi nhận thực tế vào giữa tháng 10, các nhà thầu đã thảm nhựa một số đoạn đường, lát gạch vỉa hè, đồng thời tiếp tục thi công hệ thống thoát nước và cửa xả.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, công trình gồm các hạng mục nâng cấp mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải sinh hoạt và chiếu sáng. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã hoàn tất phê duyệt 492/492 hồ sơ, đạt 100%, với tổng giá trị hơn 189 tỷ đồng. Một số đoạn dự kiến hoàn thành trong tháng 10 và tháng 11/2026; toàn bộ công trình phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay theo cam kết.

Đại diện đơn vị thi công cho biết đang tập trung bổ sung máy móc, thiết bị và nhân lực, đồng thời tổ chức thi công ban đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục của dự án.

Các đơn vị đang đẩy nhanh thi công cho kịp tiến độ cam kết

Đây là tuyến đường trọng điểm, do đó các đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh thường xuyên trực tiếp đi khảo sát thực địa để đôn đốc tiến độ, kiểm tra năng lực nhà thầu và bóc tách từng vướng mắc cụ thể đối với từng hộ dân.

Nhà thầu được yêu cầu tập trung tối đa máy móc, nhân lực để “có mặt bằng sạch đến đâu, thảm nhựa và làm hệ thống thoát nước ngay đến đó” nhằm giảm thiểu ô nhiễm, bụi bẩn và bảo đảm an toàn giao thông cho du khách lẫn người dân địa phương.

Khảo sát thực tế mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng sơ đồ Gantt, xác định rõ thời gian thực hiện từng hạng mục. Đối với những phần việc chậm tiến độ, phải có kế hoạch bù tiến độ cụ thể, bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh thi công.

Yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng tốc thực hiện các hạng mục và hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trước ngày 25/12. Các nhà thầu phải thực hiện nghiêm tiến độ cam kết; trường hợp thi công chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu sẽ bị xem xét xử phạt theo quy định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Đối với các dự án giao thông trong khu dân cư, đẩy nhanh tiến độ cần đi đôi với bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân. Quá trình đào đường, thi công hệ thống thoát nước, thảm nhựa, hoàn thiện vỉa hè có thể gây khó khăn cho việc đi lại, tiếp cận nhà ở và các cơ sở kinh doanh.

Nếu thi công kéo dài, mặt bằng ngổn ngang hoặc tổ chức giao thông chưa hợp lý, hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hóa và thu nhập của người dân sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Gỡ vướng mặt bằng, siết trách nhiệm nhà thầu

Đó cũng là những lo lắng của người dân nằm trong dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Quý Cáp (qua phường Tiến Thành, xã Tuyên Quang) khi dự án này chỉ dài hơn 2,6 km nhưng kéo dài hơn 1 năm nay.

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Quý Cáp là cửa ngõ dẫn vào trung tâm Phan Thiết và kết nối tuyến đường du lịch Mũi Né

Dự án này có tổng mức đầu tư gần 245 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết làm chủ đầu tư. Kế hoạch vốn năm 2026 của dự án được giao là hơn 61,8 tỷ đồng, đã giải ngân gần 45 tỷ đồng, đạt 74%.

Hiện các hạng mục thuộc gói thầu số 10 có tổng chiều dài tuyến đường hơn 1,1 km, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh hiện đã cơ bản hoàn thành.

Đường Trần Quý Cáp đoạn qua xã Tuyên Quang còn vướng mặt bằng

Tuy nhiên, tiến độ triển khai gói thầu số 15 (đoạn từ cổng chữ Y đến cầu Ông Nhiễu) dài chỉ hơn 1,5 km nhưng thi công chậm do chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, mới đạt khoảng 21% khối lượng hợp đồng.

Đây là tuyến giao thông quan trọng, là cửa ngõ dẫn vào trung tâm Phan Thiết và kết nối tuyến đường du lịch Mũi Né. Sau nhiều lần gia hạn và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10/2026, đến nay, dự án vẫn còn ngổn ngang, trì trệ gây nhiều bức xúc cho người dân.

Ông Hoàng Văn Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết (bên phải) đang báo cáo với đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trong đợt khảo sát dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Quý Cáp giữa tháng 10/2026

Ông Hoàng Văn Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết cho biết, đơn vị đã liên tục đôn đốc yêu cầu nhà thầu bổ sung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công, bảo đảm hoàn thành công trình theo đúng thời gian được gia hạn.

Đơn vị cũng đề nghị UBND xã Tuyên Quang khẩn trương phối hợp với Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất số 1 hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường 5 hồ sơ còn lại; tổ chức chi trả tiền và vận động, đôn đốc các trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thi công, chậm nhất trong tháng 10/2026.

Tại đợt khảo sát thực tế 2 dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các chủ đầu tư và địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (ở giữa) làm việc với đơn vị thi công khi khảo sát thực tế tại dự án đường Trần Quý Cáp

Đối với tiến độ thi công dự án đường Trần Quý Cáp, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, dù nhà thầu đã nhiều lần cam kết với các mốc thời gian hoàn thành được xác định cụ thể, tiến độ thực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Khi mặt bằng được bàn giao đến đâu, cần có phương án tổ chức thi công đến đó, tránh để những đoạn tuyến đủ điều kiện triển khai nhưng chậm thực hiện, gây lãng phí thời gian và nguồn lực.

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Trần Quý Cáp kéo dài ảnh hưởng sinh hoạt người dân

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết rà soát, làm rõ trách nhiệm của nhà thầu, đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định.

Yêu cầu các đơn vị đến ngày 31/10 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ tuyến đường và trong tháng 11 phải thi công hoàn thành công trình. Đối với các trường hợp không bàn giao mặt bằng, các đơn vị rà soát thủ tục, thực hiện cưỡng chế ngay trong tháng 10/2026, bảo đảm tiến độ thi công, an toàn công trình và hạn chế tối đa tác động đến sinh hoạt của người dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Những dự án giao thông đang từng bước hình thành diện mạo hạ tầng mới. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, điều quan trọng không chỉ là hoàn thành từng hạng mục, mà còn phải bảo đảm tính đồng bộ, kết nối thông suốt, tránh tình trạng thi công kéo dài.

Để đạt mục tiêu này, trách nhiệm không chỉ thuộc về chủ đầu tư và nhà thầu trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng, mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương trong giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự và tiếp nhận phản ánh từ cơ sở.