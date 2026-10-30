Quyết liệt để về đích trong 60 ngày nước rút

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Gỡ vướng ngay tại công trường

Tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã nhấn mạnh tính cấp thiết của chặng nước rút cuối năm. Việc hội nghị được tổ chức sớm hơn thường lệ (ngày 23/10) đã truyền đi thông điệp rõ ràng của người đứng đầu chính quyền tỉnh, đó là chủ động rà soát tiến độ, nhận diện thẳng thắn tồn tại và xử lý dứt điểm từng vướng mắc.

9 tháng năm 2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới đạt khoảng 54,05% kế hoạch. Như vậy, khối lượng công việc và nguồn vốn cần giải ngân trong những tháng cuối năm còn rất lớn. Chính vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, xác định rõ trách nhiệm và mốc tiến độ cho từng nhiệm vụ; trọng tâm là giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách và tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Tinh thần quyết liệt ấy được cụ thể hóa bằng việc tỉnh cử 9 Phó Giám đốc từ Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xuống làm việc trực tiếp tại các dự án trọng điểm. Đây là giải pháp tăng cường lực lượng cấp tỉnh nhằm tháo gỡ nhanh nhất các nút thắt ngay tại công trường hoặc địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải và lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất trao đổi với người dân tại khu vực giải phóng mặt bằng cao tốc

Nhận diện đúng, hành động trúng

Năm 2026, Lâm Đồng xác định 21 công trình, dự án trọng điểm, gồm 13 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 8 dự án ngoài ngân sách; trải rộng trên các lĩnh vực quan trọng như: hạ tầng giao thông đường bộ, thủy lợi, đô thị - du lịch, công nghiệp và đường sắt tốc độ cao... Thực tế rà soát cho thấy, vướng mắc của các dự án hiện tập trung ở 4 nhóm chính là giải phóng mặt bằng và tái định cư; thủ tục chuẩn bị đầu tư; công tác thiết kế; và năng lực tổ chức thi công của một số nhà thầu.

Việc điều động lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn xuống cơ sở là bước đi nhằm đánh thẳng vào những điểm nghẽn này. Cụ thể, sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ giúp việc xác định nguồn gốc đất, áp giá bồi thường và bố trí tái định cư được rút ngắn thời gian nhờ có người đủ thẩm quyền tham mưu, xử lý ngay tại thực địa. Cùng với đó, lãnh đạo Sở Xây dựng sẽ trực tiếp tham gia tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, thẩm định thiết kế và đôn đốc năng lực tổ chức thi công; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, thủy lợi, môi trường...

Khi lãnh đạo từng lĩnh vực trực tiếp chứng kiến, đối thoại tại công trường, phương án xử lý sẽ được rõ, dễ thống nhất, cũng giúp chấm dứt tình trạng chờ đợi công văn chuyển lên - xuống hay đi qua nhiều nấc.

Cầu Xuân Hương trên đèo Mimosa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

Trách nhiệm trong giai đoạn nước rút

Là người thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, ông Nguyễn Duy Lạng, cán bộ hưu trí ngành giao thông vận tải (hiện sinh sống tại phường Xuân Hương - Đà Lạt) nhận định, việc đưa lãnh đạo sở xuống công trường là điều kiện cần, rất trúng với thực tiễn thi công hạ tầng của tỉnh hiện nay. Song ông cho rằng, điều kiện đủ vẫn phải là sự chủ động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thực thi.

Thực tế thời gian qua, phương châm xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh là trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả. Việc cử lãnh đạo sở xuống cơ sở không phải để làm thay chủ đầu tư hay các ban quản lý dự án, mà là để đồng hành, chia sẻ trách nhiệm một cách thấu đáo và từ đó có thể giải quyết ngay những vấn đề vượt thẩm quyền cấp dưới, đồng thời cũng chấn chỉnh kịp thời những nhà thầu yếu kém về năng lực tổ chức thi công.

Thời gian không còn nhiều, nhưng với tư duy đổi mới, quyết liệt trong quản lý - lấy kết quả thực tế làm thước đo, có thể thấy rằng, Lâm Đồng đang nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu của năm 2026. Đây cũng chính là minh chứng cho một bộ máy hành chính đang chuyển mình theo hướng sát dân, sát thực tiễn, vì mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Khối lượng công việc và nguồn vốn cần giải ngân trong những tháng cuối năm còn rất lớn. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, xác định rõ trách nhiệm và mốc tiến độ cho từng nhiệm vụ; trọng tâm là giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách và tháo gỡ khó khăn cho các dự án.