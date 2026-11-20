Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các công trình, rà soát tình hình bố trí, giải ngân nguồn vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án xây dựng GTNT giai đoạn 2026-2030, theo Thông báo số 341-TB/VPTU ngày 12/10/2026 của Văn phòng Tỉnh uỷ.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động sự đồng thuận của Nhân dân tham gia xây dựng GTNT.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, năm 2026, có 312 tuyến đường thuộc địa bàn 62 xã, phường được đăng ký thực hiện, với tổng nhu cầu vốn hơn 499 tỷ đồng.

Trong đó, nhu cầu đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ, bổ sung kế hoạch đầu tư công hơn 347 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương được bổ sung hơn 218 tỷ đồng từ nguồn Xổ số kiến thiết để triển khai Đề án.

Giám đốc Sở Xây dựng Mã Minh Tâm làm rõ kết quả thực hiện và những khó khăn trong quá trình triển khai Đề án.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thị Thuý Duy thông tin về kết quả phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng GTNT.

Tính đến ngày 19/11/2026, qua báo cáo của 56 xã, phường, có 13 tuyến đường hoàn thành, 211 tuyến đang thi công và 90 tuyến đang thực hiện thủ tục đầu tư; khối lượng thực hiện đạt hơn 39 km; 68 cầu GTNT đang được triển khai xây dựng.

Tổng số vốn giải ngân đạt 59,6 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiêu Việt Tiên thông tin kết quả tham gia thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai còn gặp khó khăn, vướng mắc. Một số địa phương chưa bảo đảm điều kiện mặt bằng, khoảng lưu không theo quy định; công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục còn chậm.

Một số tuyến đường có cao độ nền thấp, cần xử lý, gia cố với khối lượng lớn; tình trạng sạt lở, vướng hệ thống điện, nước và hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng đến phương án thiết kế, thi công.

Ngoài ra, giá vật liệu xây dựng biến động, một số địa phương chưa cân đối đủ nguồn vốn, tác động đến tổng mức đầu tư, tiến độ thi công và giải ngân.

Đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đề xuất giải pháp phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động nguồn lực trong Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU, đề nghị các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; tập trung rà soát cụ thể từng công trình, xác định rõ tiến độ, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của từng đơn vị. Đối với các công trình chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, cần khẩn trương bổ sung hồ sơ, bảo đảm đủ điều kiện triển khai thi công.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU, chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp với sở, ngành chuyên môn tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, giải pháp kỹ thuật, nguồn vốn; xây dựng kế hoạch thi công, giải ngân cụ thể.

Nghiêm túc chấn chỉnh những địa phương thực hiện chưa tốt nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt yêu cầu rà soát các công trình chậm tiến độ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân và đề ra giải pháp khắc phục; không để tình trạng đăng ký công trình nhưng chậm tổ chức thực hiện, ảnh hưởng tiến độ chung của Đề án. Chế độ thông tin, báo cáo phải bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xây dựng GTNT giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.