Quyết liệt đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến đường Thịnh - Đông giai đoạn 2

Xã Hoằng Thanh quyết liệt giải phóng mặt bằng tuyến đường Thịnh Đông, giai đoạn 2.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, giai đoạn 2 có tổng diện tích quy hoạch hơn 11,7ha, ảnh hưởng đến 455 đối tượng là hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Trước khi điều chỉnh chủ trương đầu tư, đã có 398/455 đối tượng được phê duyệt và chi trả bồi thường, đạt 82,2%.

Sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 29/7/2026, phần việc còn lại tập trung vào 81 đối tượng, với chiều dài tuyến khoảng 600m đi qua khu dân cư. Đây là phần việc khó do liên quan trực tiếp đến đất ở, nhà cửa, tài sản và quyền lợi của người dân.

Xác định GPMB là khâu quan trọng, quyết định tiến độ dự án, xã Hoằng Thanh đã tập trung cao độ, kiện toàn Hội đồng GPMB, công khai chủ trương, chính sách; khẩn trương hoàn thành đo đạc, kiểm kê, áp giá, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Điểm nổi bật trong cách làm của địa phương là không chờ đợi, không thực hiện cứng nhắc, mà chủ động phân loại từng nhóm đối tượng, xác định rõ từng trường hợp để có phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp.

Sau khi công khai phương án, cán bộ xã và Hội đồng GPMB trực tiếp xuống cơ sở, đến từng hộ dân để tuyên truyền, giải thích chính sách, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Những hộ đã đồng thuận được tập trung hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt và chi trả kịp thời.

Cán bộ, công chức xã Hoằng Thanh đến tận nhà chi trả tiền đền bù GPMB cho gia đình chị Hoàng Thị Bích Hạnh

Chị Hoàng Thị Bích Hạnh, thôn Lê Lợi, xã Hoằng Thanh, chia sẻ: “Với chủ trương mở đường của Nhà nước, gia đình rất ủng hộ. Đặc biệt, được tuyên truyền, vận động, giải thích cụ thể, chi trả tiền đền bù nhanh chóng nên gia đình đồng thuận thực hiện”.

Từ cách làm quyết liệt, bám sát cơ sở, tiến độ GPMB đang có chuyển biến rõ nét. Đến ngày 5/10, đã có 47/81 hộ dân được phê duyệt phương án, gồm 41 hộ đất ở, 5 trường hợp đất nông nghiệp và 1 hộ đất thương mại.

Trong số này, 29/47 hộ bị ảnh hưởng đã nhận tiền, với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng, trên tổng số hơn 18,29 tỷ đồng đã được phê duyệt.

Việc chi trả kịp thời không chỉ bảo đảm quyền lợi của người dân mà còn tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Khi những hộ đầu tiên đồng thuận, nhận tiền và bàn giao mặt bằng, sự tin tưởng tiếp tục được lan tỏa đến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Các hộ dân đồng thuận nhận nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho UBND xã Hoằng Thanh.

Anh Nguyễn Hữu Vũ, thôn Lê Lợi, xã Hoằng Thanh, cho biết: “Cán bộ xã tuyên truyền, vận động rất sát với người dân. Khi các chính sách về bồi thường, hỗ trợ được giải thích rõ ràng, người dân hiểu và đồng thuận. Nhiều hộ đã nhận tiền đền bù để bàn giao mặt bằng, mong tuyến đường sớm được triển khai, hoàn thành.”

Nhiều hộ dân bị ảnh hưởng dự án tuyến đường Thịnh - Đông giai đoạn 2 đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Phân loại từng trường hợp, tháo gỡ từng vướng mắc

Hiện còn 34/81 hộ dân bị ảnh hưởng chưa được phê duyệt phương án. Tuy nhiên, xã Hoằng Thanh đã phân loại, xác định hướng xử lý đối với từng nhóm.

Đối với 13 hộ thuộc diện tái định cư, bồi thường bằng đất, sau quá trình tuyên truyền, vận động, các hộ đã đồng ý; địa phương đang hoàn thiện thủ tục để người dân nhận đất ở.

Đối với 9 hộ dân có diện tích đất ở thu hồi nhỏ và một số tổ chức, sau khi được tuyên truyền, giải thích, các trường hợp này cơ bản đã thống nhất với phương án, đang được hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt.

Đối với 8 hộ có công trình phải phá dỡ một phần nhà chính, xã phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế, lấy mẫu vật liệu để kiểm định, làm cơ sở xác định mức bồi thường, hỗ trợ phù hợp. Đến nay, các hộ dân cũng đã đồng thuận với cách làm này của xã.

Với những trường hợp còn băn khoăn, chưa thống nhất với phương án, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích; những vấn đề thuộc thẩm quyền được tập trung giải quyết, nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Ông Hắc Xuân Thọ, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Hoằng Thanh cho biết: “Quan điểm của địa phương là GPMB phải đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời phải chủ động, quyết liệt, không để những vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đặc biệt, xã đã phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm chắc từng trường hợp, trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân. Phương châm “đến từng nhà, gặp từng hộ, giải thích từng nội dung” giúp những vấn đề phát sinh được nắm bắt và xử lý ngay từ cơ sở. Vì thế, tạo được sự đồng thuận của người dân”.

Với tinh thần quyết liệt nhưng không nóng vội, sát dân nhưng không làm trái quy định, xã Hoằng Thanh tiếp tục tập trung cao độ cho công tác GPMB tuyến đường Thịnh - Đông. Các trường hợp đã đồng thuận được khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt và chi trả; những trường hợp còn vướng mắc tiếp tục được vận động, giải thích và tháo gỡ theo quy định.

Từ cách làm sát dân, rõ từng trường hợp, Hoằng Thanh đang từng bước đưa chủ trương thành sự đồng thuận, đưa phương án trên giấy thành mặt bằng thực tế, góp phần bảo đảm tiến độ dự án, sớm hoàn thiện tuyến đường và tạo thêm động lực phát triển cho địa phương.