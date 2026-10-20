Quyết liệt đấu tranh, xử lý các đường dây trộm cắp chó, mèo

Xác định rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn, tập trung xác minh ngay từ những tin báo, tố giác của người dân; kiên quyết không để các đối tượng hoạt động lộng hành, gây bức xúc kéo dài trong dư luận.

Điển hình, ngày 11/3/2026, tiếp nhận tin báo của người dân phường Bình Tân về việc bị mất trộm một con chó giống Bandog lai trị giá khoảng 5 triệu đồng, Công an phường Bình Tân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng truy xét, xác định Trần Văn Bình (SN 1980) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp. Quá trình đấu tranh, Bình còn khai nhận đã thực hiện một vụ trộm chó khác trên cùng địa bàn. Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cũng trong tháng 3/2026, từ tin báo mất một con mèo lông xám trị giá khoảng 2,5 đến 3 triệu đồng của người dân phường Phú Định, lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ Nguyễn Hoài Thanh (SN 2006) và Nguyễn Hữu Đạt (SN 2004). Hai đối tượng chuẩn bị bao vải, lưới bắt mèo, lợi dụng đêm khuya để trộm cắp rồi đăng bán trên mạng xã hội. Cả hai sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng Lương Thị Thảo, Đinh Văn Thịnh, Đặng Thị Tho và Nguyễn Thị Ngọc tại cơ quan điều tra.

Ngày 18/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bình Đông tiếp tục phát hiện Phan Văn Lộc và Đặng Đình Bẩy liên quan nhiều vụ trộm chó. Chỉ trong một buổi rạng sáng, Lộc đã dùng súng điện tự chế bắt trộm 5 con chó tại nhiều địa bàn, mang đến bán cho Bẩy theo thỏa thuận 40.000 đồng/kg thì bị lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn.

Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp trộm cắp, Công an thành phố đã tập trung mở rộng điều tra, làm rõ những người tổ chức, giúp sức, thu gom, vận chuyển và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; kiên quyết đấu tranh toàn diện với các đường dây hoạt động có tổ chức, liên địa bàn, liên tỉnh.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Đông Thạnh bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây bắt trộm, tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo các loại (đầu tháng 10 vừa qua).

Cuối tháng 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng Phan Văn Lộc và Đặng Đình Bẩy dùng súng tự chế gây ra nhiều vụ trộm chó.

Quá trình mở rộng điều tra xác định nhóm đối tượng đã bắt trộm, tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo. Ngày 4/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi thu giữ tang vật, lực lượng Công an đã chủ động xác minh chủ sở hữu, trao trả vật nuôi cho người dân, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan chăm sóc số mèo còn lại.

Đáng chú ý nhất, trong tháng 10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố tiếp tục triệt phá đường dây trộm chó hoạt động có tổ chức, sử dụng ô tô và súng kích điện tự chế để gây án tại nhiều địa bàn, đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các đầu mối tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng Công an TP Đồng Nai kiểm tra nơi ở của Nguyễn Bá Long tại phường Long Bình, phát hiện trên ô tô 21 con chó đã chết cùng nhiều công cụ liên quan. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 32 con chó và 57 con mèo đã được làm thịt, cất giữ để chuẩn bị tiêu thụ.

Phan Văn Lộc thao tác lại cách sử dụng súng tự chế dùng để đi trộm chó.

Súng tự chế mà Phan Văn Lộc dùng để đi trộm chó.

Kết quả điều tra xác định nhóm đối tượng có sự phân công chặt chẽ từ khâu tìm kiếm, bắt trộm, vận chuyển đến sơ chế, tìm đầu ra và phân chia tiền thu lợi bất chính. Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 6 bị can về tội “Trộm cắp tài sản”.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh đến cùng, không bỏ lọt các đối tượng liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Nguyễn Long Yến Vân trong việc tìm kiếm khách hàng, giao dịch, quản lý tiền thu được từ hoạt động tiêu thụ.

Qua truy xét, phân tích dữ liệu giao dịch, lực lượng Công an xác định 4 đầu mối thường xuyên thu mua tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình. Tổng số tiền giao dịch được xác định hơn 860 triệu đồng, tương ứng khối lượng thịt chó ước tính trên 10 tấn. Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục khởi tố 5 bị can, gồm: Nguyễn Long Yến Vân và 4 đối tượng thu mua tại các tỉnh, thành phía Bắc.

Công an xã Đông Thạnh triệt phá nhóm đối tượng có hành vi chuyên trộm mèo với số lượng lớn để bán, thu lợi bất chính.

Một điểm xuyên suốt trong công tác đấu tranh với tội phạm trộm cắp vật nuôi là Công an thành phố không chỉ chú trọng kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý đối tượng mà còn quan tâm thu hồi tài sản, xác minh chủ sở hữu, nhanh chóng trao trả vật nuôi cho người dân.

Mèo tang vật vụ án do Công an xã Đông Thạnh triệt phá tháng 2/2026.

Bên cạnh công tác đấu tranh, Công an thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động quản lý, bảo vệ vật nuôi; không thả rông chó, mèo, nhất là vào ban đêm; kịp thời trình báo Cơ quan Công an khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Đặc biệt, khi phát hiện các đối tượng sử dụng súng điện, công cụ nguy hiểm để trộm cắp, người dân không tự ý truy đuổi, đối đầu nhằm tránh nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe.

Đối với các cơ sở kinh doanh, thu mua, vận chuyển, giết mổ động vật, Công an thành phố yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa; tuyệt đối không thu mua, tiêu thụ vật nuôi không rõ nguồn gốc, nhất là tài sản biết rõ do người khác phạm tội mà có. Mọi hành vi tiếp tay, tổ chức, thu gom, tiêu thụ tài sản phạm pháp sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Từ đầu năm 2026 đến nay, 26 vụ việc với 54 đối tượng được phát hiện, xử lý; 13 vụ án, 33 bị can bị khởi tố liên quan hành vi trộm cắp, tiêu thụ chó mèo không chỉ phản ánh kết quả đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp vật nuôi mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của Công an thành phố trong bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.