Quyết liệt đấu tranh với vi phạm mua bán hóa đơn, trốn thuế

Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với Thuế Cơ sở 1 tuyên truyền, hướng dẫn về chính sách thuế cho hộ kinh doanh trên địa bàn phường Hoa Lư.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách trong đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh mà để mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng và trốn thuế nhằm thu lợi bất chính.

Để che giấu hành vi phạm tội và đối phó với các cơ quan chức năng, các đối tượng thường sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi như: đăng ký thành lập “công ty ma”, đăng ký mã số thuế, đăng ký sử dụng hóa đơn, sau đó tổ chức bán hóa đơn hàng loạt với số lượng, doanh số lớn rồi bỏ trốn; lợi dụng hoạt động sản xuất, kinh doanh để mua bán hóa đơn với hình thức nâng khống giá trị hàng hóa mua bán trên các hóa đơn...

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, nòng cốt là Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát Kinh tế) chủ động phối hợp với ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong hoạt động kinh tế, kinh doanh đến các cơ sở, chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế và kê khai thuế tại các đơn vị, doanh nghiệp nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, chấn chỉnh các vi phạm, không để xảy ra phức tạp, gây mất an ninh trật tự.

Mặt khác, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, tập trung điều tra, làm rõ các vụ án, chuyên án, bắt giữ các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kết quả, từ đầu năm đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã tiếp nhận, giải quyết trên 168 tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến lĩnh vực thuế. Trong đó, đã phát hiện, khởi tố 55 vụ/102 bị can phạm tội về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế (22 vụ/48 bị can phạm tội trốn thuế; 33 vụ/54 bị can phạm tội mua bán trái phép hóa đơn).

Điển hình, ngày 24/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Thị Hằng (sinh năm 1985, trú tại xã Hải Xuân), Giám đốc Công ty TNHH VT Thịnh Long và Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1997, trú tại xã Hải Hưng), kế toán Công ty về hành vi phạm tội “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH VT Thịnh Long (có địa chỉ tại xã Hải Xuân) vi phạm nghiêm trọng về thuế và hóa đơn, gây thiệt hại cho NSNN, ảnh hưởng đến môi trường sản xuất, kinh doanh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này đã sử dụng một số hóa đơn khống với tổng giá trị ghi khống hơn 6 tỷ đồng để kê khai, khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp vào NSNN là hơn 400 triệu đồng.

Trước đó, ngày 8/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lực (sinh năm 1984), là Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần dịch vụ sinh vật cảnh Điền Xá và Công ty TNHH Cây xanh Phương Uyên (đều có địa chỉ tại phường Vị Khê) về hành vi “Trốn thuế” quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Lực đã có hành vi mua, sử dụng trái phép 60 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ khoảng trên 40 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế gây thiệt hại cho NSNN với số tiền trốn thuế trên 3 tỷ đồng.

Có thể khẳng định, mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn là một trong những vi phạm gây hậu quả kép: vừa làm thất thu NSNN, vừa tạo ra sự thiếu minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Về lâu dài, điều này ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh và làm gia tăng rủi ro cho chính doanh nghiệp tham gia.

Do đó, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm và tội phạm mua bán hóa đơn và trốn thuế, các cơ quan quản lý nhà nước cần làm tốt hơn nữa việc kiểm soát hoạt động thành lập doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế thấp nhất sự tồn tại của các "doanh nghiệp ma” trên địa bàn.

Đồng thời tăng cường kiểm tra sau cấp phép, rà soát việc kê khai thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thường xuyên xuất hóa đơn nhưng vẫn báo lỗ.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện rà soát định kỳ, tần suất lớn để nhận diện dấu hiệu vi phạm, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn, chứng từ giả; hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; gian lận thuế, trốn thuế.

Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình vi phạm theo đúng thẩm quyền; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, chuyển giao, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tiêu cực với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo đúng quy định pháp luật.