Lực lượng Công an tỉnh tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên nêu cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Thời gian qua, mô hình tội phạm sử dụng công nghệ cao núp bóng tại các “tập đoàn lừa đảo” vùng biên giới Campuchia và các nước lân cận đã gây ra vô số hệ lụy ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Nguy hiểm hơn, xu hướng dịch chuyển, “nội địa hóa” tội phạm càng trở nên biến tướng, khi thâm nhập sâu vào các tỉnh, thành, trong đó có địa bàn miền núi như Tuyên Quang.

Điển hình như tháng 10 - 2026 vừa qua, chuyên án lớn do Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá gần đây tại khách sạn Văn Hoa (phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), bắt giữ tới 113 đối tượng người nước ngoài (chủ yếu là người Trung Quốc câu kết với các đối tượng ngoại quốc khác) do bị can Zhao Xuefeng (Sinh 1987, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. Toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị và kịch bản lừa đảo tài chính giả (Nexuswh, Delta Capital Market, MGX, UNISON-JP) cùng các trang web cá cược trực tuyến đều được vận chuyển trực tiếp từ Campuchia về Việt Nam, chiếm đoạt số tiền bước đầu xác định khoảng 50 tỷ đồng.

Tháng 8-2028, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh triệt phá thành công một ổ nhóm lừa đảo trực tuyến tinh vi ngay trên địa bàn, khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 10 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đáng chú ý, qua điều tra xác định các đối tượng cầm đầu đường dây này là Triệu Ngọc Hải (sinh 2000, trú tại Quảng Ninh) và Trần Thanh Hòa (sinh 1993, trú tại phường Hà Giang 2) từng xuất cảnh trái phép sang Campuchia tham gia các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến. Khi bị trao trả về nước, chúng không hoàn lương mà tiếp tục hoạt động ngầm tại địa phương, thuê nhà lắp đặt máy móc, thiết bị điện tử và thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tinh vi hơn, Hòa còn móc nối với một nhân viên ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để mua sao kê các tài khoản nhận tiền đánh bạc với giá 700.000 đồng/tài khoản, sau đó phân tích dữ liệu, lọc ra các số điện thoại trùng khớp và dùng sim rác mạo danh nhân viên cổng game gọi điện lừa đảo “hỗ trợ lấy lại tiền thua lỗ”. Chỉ từ giữa tháng 6-2026 đến thời điểm bị triệt phá vào tháng 8-2026, ổ nhóm này đã lừa đảo khoảng 500 nạn nhân trên cả nước (trong đó có người dân ngay tại tỉnh Tuyên Quang), chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an tỉnh cũng đề nghị những ai là bị hại liên quan đến ổ nhóm lừa đảo này hãy chủ động trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Từ thực tế đấu tranh cho thấy, khi các “sào huyệt” tội phạm ngoại biên bị quét sạch, xu hướng dịch chuyển, cấu kết chặt chẽ giữa tội phạm từng hoạt động ở nước ngoài với đối tượng bản địa đang diễn biến phức tạp. Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm sử dụng công nghệ cao luôn biến hóa khôn lường, tìm mọi cách dịch chuyển địa bàn khi bị áp lực tấn công ở tuyến biên giới. Do đó, lực lượng Công an Tuyên Quang chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, bóc gỡ triệt để các đường dây, ổ nhóm tội phạm mới manh mún hình thành.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt trong đấu tranh, xử lý tội phạm và đẩy mạnh tuyên truyền của Công an, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, phòng ngừa để tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.