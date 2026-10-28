Quyết liệt đấu tranh với tội phạm trên các tuyến biên giới, vùng biển

Quang cảnh các đại biểu dự tại điểm cầu Ban chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ.

Chiều 28/10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các đơn vị trong toàn lực lượng. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP.

Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi lên là tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội để tổ chức hoạt động, thường xuyên thay đổi cách thức thực hiện hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý.

Trước tình hình đó, BĐBP đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn quản lý.

Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn lực lượng đã xác lập, đấu tranh thành công 110 chuyên án; chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 1.670 vụ với 2.250 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm hơn 2,149 tấn ma túy các loại, hơn 30 tấn nguyên liệu thuốc lá, 150,95 tấn đường, 11,258kg vàng, 57,89kg bạc, 167.832 bao thuốc lá cùng nhiều hàng hóa, tang vật khác. Tổng trị giá hàng hóa tạm giữ để điều tra, xác minh ước tính 217,7 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP về đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu và tổ chức lực lượng, phương tiện trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, các đơn vị cần tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển; tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và xuất, nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tư lệnh BĐBP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho tội phạm, vi phạm pháp luật; không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Để tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển, cửa khẩu, Tư lệnh BĐBP yêu cầu BĐBP các tỉnh, thành phố và các hải đoàn khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng đồng loạt ra quân trước 21 giờ ngày 28/10/2026.

Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh, trật tự trên các địa bàn, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân, nhất là trong thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.