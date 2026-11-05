Quyết liệt đấu tranh với tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia
Không để các đối tượng nước ngoài lợi dụng địa bàn Việt Nam hoạt động phạm tội là quan điểm được Bộ Công an khẳng định tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10. Thông tin thêm về đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị triệt phá tại Thanh Hóa, Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt giam 94 bị can, trong đó có 90 người nước ngoài.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quyet-liet-dau-tranh-voi-toi-pham-lua-dao-xuyen-quoc-gia-246261105092047598.htm