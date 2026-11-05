Quyết liệt đấu tranh với tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia

Sau những cánh cửa khép kín, bạo lực gia đình không chỉ là chuyện riêng của hai người. Thế nhưng, khi nạn nhân lên tiếng cầu cứu, việc tìm kiếm sự giúp đỡ lại không hề dễ dàng. Họ phải đi qua bao nhiêu cánh cửa, trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể nhận được sự bảo vệ?