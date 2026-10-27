Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP. Huế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Công an TP. Huế

Sau 15 ngày triển khai, Tổ 785 và các tổ tuần tra công an cấp xã đã chủ động phát hiện, xử lý 38 vụ việc với 84 đối tượng. Trong đó, Tổ 785 trực tiếp phát hiện 13 vụ việc với 58 đối tượng; phát hiện 273 trường hợp vi phạm với 411 lỗi, tạm giữ 99 mô tô và 2 xe máy điện. Trên lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, lực lượng chức năng phát hiện 10 vụ việc liên quan đến 34 đối tượng, trong đó có các hành vi cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đã lập biên bản 870 trường hợp vi phạm. Các tổ công tác tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, dừng, đỗ xe không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, các tổ tuần tra phải duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, kiểm soát; lựa chọn tuyến, địa bàn và khung giờ phù hợp với tình hình thực tế, tập trung vào những khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Bên cạnh xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, lực lượng cần chú trọng phát hiện, ngăn chặn tội phạm, các hành vi vi phạm liên quan đến quản lý cư trú và hoạt động kinh doanh có điều kiện...

Thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên, nhất là trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (tín dụng đen). Đồng thời, đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, chủ động phát hiện, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp, không để phát sinh địa bàn, đối tượng hoạt động phức tạp.

Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, lĩnh vực được phân công; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, khắc phục những tồn tại, hạn chế.