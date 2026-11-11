Quyết liệt đấu tranh với các đường dây tổ chức, đưa, dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Lào Cai

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai kiểm soát chặt chẽ người qua lại cửa khẩu. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới thuộc khu vực Tây Bắc của Tổ quốc, có đường biên giới dài hơn 181km tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Trên địa bàn có đường biên giới đất liền, các đoạn biên giới trên sông, suối, cùng hệ thống cửa khẩu, lối mở và các tuyến giao thông kết nối trong nước, quốc tế. Với vị trí là cầu nối trên Hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lào Cai có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển giao thương, giao lưu quốc tế, song cũng đặt ra những yêu cầu cao đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Năm 2026, sau khi các cơ quan chức năng Campuchia đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến, tình hình xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn xuất hiện những diễn biến đáng chú ý. Một số đường dây đã tổ chức đưa người Trung Quốc từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó tìm cách đưa họ xuất cảnh trái phép qua biên giới phía Bắc Việt Nam để về nước. Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công nhiệm vụ giữa những người đón, chở, dẫn đường, cảnh giới và tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Chúng triệt để lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và số điện thoại tạm thời để liên lạc, trao đổi thông tin; sử dụng tài khoản giả, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm che giấu nhân thân, vai trò và mối liên hệ giữa các thành viên trong đường dây. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng lợi dụng địa hình biên giới Lào Cai chủ yếu là đồi núi, có nhiều đường mòn, lối mở phân tán, đi qua khu dân cư. Chúng thường chia hoạt động thành nhiều công đoạn, mỗi nhóm chỉ phụ trách một phần việc và không nắm đầy đủ thông tin về những người ở các khâu khác. Khi một mắt xích bị phát hiện, việc xác định các đối tượng liên quan gặp nhiều trở ngại.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn về hoạt động tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Tài liệu, chứng cứ thu thập được cho thấy các nhóm đối tượng có sự liên kết trên nhiều địa bàn, phân công nhiệm vụ chặt chẽ và sử dụng các tài khoản mạng xã hội để điều hành hoạt động. Một số đường dây có sự móc nối giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài, tổ chức đưa đón người qua nhiều tỉnh, thành phố, tổ chức đưa đón người qua nhiều tỉnh, thành phố trước khi tìm cách xuất cảnh trái phép.

Trước tình hình trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quản lý địa bàn, xác lập chuyên án, phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, lực lượng chú trọng trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát và tăng cường hợp tác với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía Trung Quốc nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động vi phạm.

Quyết liệt đấu tranh, bóc gỡ các đường dây tội phạm

Trong năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều kế hoạch, chuyên án đấu tranh với hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Những kết quả đạt được thể hiện sự chủ động trong nắm tình hình, tổ chức lực lượng và phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình phát hiện, xử lý các đường dây tội phạm.

Cán bộ Đồn Biên phòng A Mú Sung phối hợp với nhân dân tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Trung Dũng

Tiêu biểu, ngày 15/1/2026, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án LC1225, lực lượng nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện, kiểm tra các phương tiện có biểu hiện nghi vấn, qua đó làm rõ hành vi tổ chức đưa, đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và tổ chức cho những người này lưu trú trái phép tại Việt Nam. Quá trình đấu tranh cho thấy các đối tượng đã sử dụng dịch vụ vận chuyển, nhà nghỉ và nhiều phương tiện để đưa đón người giữa Hà Nội với Lào Cai, Mường Khương. Vụ việc tiếp tục được điều tra, mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Tiếp đó, ngày 26/4/2026, trong quá trình đấu tranh Chuyên án LC426P, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng người Việt Nam có hành vi tổ chức cho 4 người mang quốc tịch Vụ án đã được khởi tố và bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Một chuyên án đáng chú ý khác là Chuyên án LC326, được đấu tranh thành công ngày 9/4/2026, nhằm làm rõ hành vi mua bán người. Chuyên án do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp triển khai, bắt giữ 2 đối tượng, giải cứu một bé gái 16 tuổi và đưa em trở về đoàn tụ với gia đình. Kết quả này cho thấy yêu cầu đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới không chỉ dừng ở việc ngăn chặn hành vi xuất, nhập cảnh trái phép mà còn gắn với nhiệm vụ phòng, chống mua bán người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nạn nhân.

Đặc biệt, Chuyên án XC726P do Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Bộ đội Biên phòng nhiều địa phương đấu tranh với đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép. Chuyên án được triển khai qua 3 giai đoạn trên nhiều địa bàn, với sự tham gia của các lực lượng chức năng ở nhiều tỉnh, thành phố. Trong quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng từng bước làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng, từ tổ chức đưa đón, vận chuyển đến móc nối giữa những người ở trong nước và nước ngoài. Trong giai đoạn 3, ngày 20/9/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai khởi tố vụ án liên quan đến hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó bàn giao hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Qua các chuyên án, có thể thấy, phương thức hoạt động của các đường dây ngày càng phức tạp. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để liên lạc, phân công nhiệm vụ và điều phối hoạt động; đồng thời tổ chức từng công đoạn độc lập nhằm hạn chế khả năng phát hiện mối liên hệ giữa các mắt xích. Vì vậy, công tác đấu tranh đòi hỏi lực lượng chức năng kết hợp chặt chẽ việc nắm tình hình, thu thập tài liệu, xác minh thông tin với triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, bảo đảm xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật.

Cùng với việc điều tra, xử lý các đường dây tổ chức, đưa, dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến biên giới, duy trì kiểm soát tại cửa khẩu, phối hợp với cơ quan Hải quan kiểm tra phương tiện, hàng hóa và khai thác hiệu quả các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm soát. Việc ứng dụng công nghệ trong kiểm tra giấy tờ, xác thực thông tin và trao đổi dữ liệu góp phần hỗ trợ phát hiện dấu hiệu nghi vấn, nâng cao hiệu quả quản lý xuất, nhập cảnh. Đồng thời, đơn vị cũng chú trọng phối hợp với Công an, Hải quan, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, xử lý vụ việc. Hoạt động tuần tra song phương và trao đổi thông tin với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía Trung Quốc tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ hai phía biên giới.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Cùng với đó, đơn vị chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ cho cán bộ, chiến sĩ, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.