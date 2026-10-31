Quyết liệt đấu tranh phòng, chống hàng giả

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm.

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Là địa phương có hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển, Khánh Hòa có hệ thống phân phối hàng hóa đa dạng, từ chợ truyền thống, cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại đến các sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng cao khiến thị trường hàng hóa càng sôi động. Đây cũng là thời điểm các đối tượng có thể lợi dụng để trà trộn hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào thị trường tiêu thụ. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, không chỉ kinh doanh tại cửa hàng mà còn sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, nhận đơn hàng trực tuyến, giao hàng thông qua các đơn vị vận chuyển. Một số đối tượng không có kho hàng cố định mà sử dụng nhà ở, căn hộ chung cư làm nơi cất giữ, phân tán hàng hóa tại nhiều địa điểm, giao hàng nhỏ lẻ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Điều này khiến việc xác minh nguồn gốc, truy tìm địa điểm tập kết và xử lý vi phạm gặp khó khăn.

Thực tế, qua công tác kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện nhiều vụ kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu. Điển hình, ngày 8-9, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra Công ty TNHH Panda Golf Korea (phường Nha Trang), phát hiện 50 sản phẩm quần, áo giả mạo nhãn hiệu Titleist, trị giá 8,5 triệu đồng; xử phạt 20 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng vi phạm. Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 8 phát hiện Công ty TNHH RUTH - Hiệu Vàng Hoàng Kim kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Internet; xử phạt 190 triệu đồng, buộc tiêu hủy 7 sản phẩm trang sức giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton, trị giá hơn 126 triệu đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Ông Trần Văn Thuyết - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết, khó khăn lớn hiện nay là phương thức kinh doanh hàng hóa vi phạm ngày càng đa dạng, nhất là trên môi trường mạng. Nhiều đối tượng không trực tiếp trưng bày hàng hóa mà chỉ quảng cáo, nhận đơn trực tuyến, phân tán hàng tại nhiều địa điểm, gây khó khăn cho việc kiểm tra, xác minh. Bên cạnh đó, việc xác định hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong một số trường hợp cần phối hợp với chủ thể quyền và cơ quan chuyên môn. Vì vậy, đơn vị chú trọng công tác quản lý địa bàn, thu thập thông tin, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường

Với diễn biến phức tạp của thị trường, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung vào các địa bàn, mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao, nhất là hoạt động kinh doanh trực tuyến. Đồng thời, triển khai kiểm tra công tác phòng, chống hàng giả tại các xã, phường, đặc khu; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh.

Trong tháng 10-2026, các lực lượng chức năng phát hiện 137 vụ vi phạm liên quan đến 131 đối tượng. Trong đó, có 20 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 105 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và 12 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 41,57 tỷ đồng. Riêng lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện 117 lượt kiểm tra, phát hiện 26 vụ vi phạm, xử lý 33 vụ, trong đó có 7 vụ từ kỳ trước chuyển sang; thu nộp ngân sách hơn 387 triệu đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã buộc tiêu hủy nhiều hàng hóa vi phạm như: Thuốc lá điếu, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy, trang sức, thực phẩm và phụ kiện điện thoại. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn tạm giữ 51 sản phẩm yến sào và hơn 9,5kg tem nhãn mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Yến sào Khánh Hòa” để tiếp tục xử lý.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng quản lý thị trường đã vận động các cơ sở kinh doanh ký 65 bản cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không bảo đảm chất lượng; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho biết, thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chủ động nắm chắc diễn biến thị trường, nhận diện các phương thức, thủ đoạn vi phạm mới để có biện pháp đấu tranh phù hợp. Trong đó, tập trung kiểm tra những địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao, nhất là hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; kiên quyết xử lý hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng trong nhận diện, phòng ngừa hàng giả. Qua đó, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, uy tín thương hiệu của doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ của tỉnh phát triển bền vững.