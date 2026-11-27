Cuộc chiến chống hàng giả, hàng kém chất lượng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự tham gia của người tiêu dùng. Khi biết cách nhận diện chính xác sản phẩm và lựa chọn địa chỉ mua hàng tin cậy, người tiêu dùng sẽ góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.