Quyết liệt đấu tranh, giữ địa bàn sạch ma túy
Lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng giao hàng và những phương thức giao nhận tưởng chừng như thông thường, tội phạm ma túy đang tìm cách che giấu hành vi phạm pháp, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng. Tại phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội, với quyết tâm giữ vững địa bàn không ma túy, Công an phường đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vừa quyết liệt đấu tranh với tội phạm, vừa chú trọng quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quyet-liet-dau-tranh-giu-dia-ban-sach-ma-tuy-246261127205315077.htm