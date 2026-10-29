Quyết liệt đấu tranh, đẩy lùi 'tội phạm đường phố'

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an (Ảnh: Cổng TTĐT BCA)

Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an thành phố chủ trì; cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ.

Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP chủ trì

Báo cáo tại hội nghị, trong tháng 10-2026, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng

Tình hình tội phạm và trật tự, an toàn xã hội chuyển biến tích cực; tội phạm về trật tự xã hội giảm 4,33% so với tháng 9. Các đơn vị khối Cảnh sát tăng cường hướng dẫn, nâng cao hiệu quả nhận diện, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, số vụ cháy, nổ cũng giảm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được quan tâm, tạo chuyển biến thực chất. Bộ Công an đẩy mạnh hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và triển khai mở rộng hệ thống trường Văn hóa Công an nhân dân.

Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế được thực hiện quyết liệt; cán bộ, chiến sĩ tích cực cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ Nhân dân, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng điều hành phần thảo luận tại hội nghị (Ảnh: Cổng TTĐT BCA)

Dưới sự điều hành của Thượng tướng Lê Quốc Hùng- Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình trật tự, an toàn xã hội, tình trạng “tội phạm đường phố”, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giam giữ và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn lực lượng Công an nhân dân đạt được trong tháng 10-2026; đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung nguồn lực, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026, không để tồn đọng, chậm muộn sang năm 2027.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Cổng TTĐT BCA)

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp điều phối công tác tổng kết năm, bảo đảm đánh giá thực chất, chính xác kết quả từng đơn vị, địa phương, từng lĩnh vực, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị công việc; bám sát các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII để xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027 cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ yêu cầu và kết quả có thể kiểm chứng, thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, “Ba nhất” của lực lượng Công an nhân dân.

Cùng với đó, toàn lực lượng tập trung bảo đảm các mặt công tác phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, nhất là đối với các dự án luật, nghị quyết, chương trình quốc gia do Bộ Công an chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.

Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường quản lý người nước ngoài, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm do người nước ngoài thực hiện; quyết liệt triển khai, hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh về trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, phải nâng cao hiệu quả đấu tranh, từng bước đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan đến thanh, thiếu niên; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, phòng ngừa tai nạn giao thông và tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp cuối năm.

X.S