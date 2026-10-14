Quyết liệt đấu tranh, chủ động phòng ngừa tội phạm, giữ vững bình yên thành phố

Trong 9 tháng đầu năm 2026, trước tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn, phức tạp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 9 tháng đầu năm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã thụ lý điều tra 3.008 vụ án với 5.594 bị can, tăng 17,41% số vụ so với cùng kỳ năm 2025; khởi tố mới 1.912 vụ án với 3.957 bị can; thụ lý giải quyết 3.062 nguồn tin về tội phạm, tăng 20,27% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lực lượng Cảnh sát điều tra toàn thành phố tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện nghiêm túc; chất lượng điều tra, xử lý án từng bước được nâng lên; sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng chặt chẽ. Kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động điều tra được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát điều tra trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua. Đồng chí Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, quý IV/2026 là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm; yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đổi mới tư duy và phương pháp công tác, chuyển mạnh từ thụ động tiếp nhận, xử lý vụ việc sang chủ động nhận diện, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, xác định phòng ngừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, nhằm kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật một cách bền vững.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu toàn lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, kinh tế, ma t.úy, môi trường; chủ động nắm tình hình, phân tích, nhận diện và dự báo chính xác phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng, tiến độ điều tra, giải quyết án; chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Đồng chí Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh phương châm “hết việc chứ không hết giờ”, yêu cầu từ các phòng nghiệp vụ đến Công an phường, xã phải cùng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngại khó khăn, không né tránh nhiệm vụ, quyết tâm đưa tội phạm ra ánh sáng, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Đồng thời, tăng cường vai trò tham mưu, hướng dẫn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Điều tra viên, Cán bộ điều tra tại Công an cấp xã; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động điều tra hình sự.