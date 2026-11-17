Mặc dù ngày 21/11 lễ khai mạc Đại hội mới chính thức diễn ra nhưng những ngày qua, nhiều bộ môn đã bắt đầu thi đấu, với dấu ấn của đoàn thể thao chủ nhà TPHCM. Cuộc cạnh tranh huy chương giữa các đoàn đang diễn ra rất gay cấn.

Tới trưa ngày 17/11, thống kê cho thấy đoàn Thể thao TPHCM đang tạm thời xếp vị trí thứ 2, với tổng số 55 huy chương (19 HCV, 12 HCB và 24 HCĐ). Ở vị trí dẫn đầu là đoàn Hà Nội với 62 huy chương (28 HCV, 17 HCB, 17 HCĐ). Các vị trí tiếp theo là đoàn Quân đội với 42 huy chương, đoàn Công an với 36 huy chương và Cần Thơ có 18 huy chương các loại. Đáng chú ý, từ vị trí thứ 6 tới thứ 10, khoảng cách giữa các đoàn rất sít sao. Các đoàn Hải Phòng, Thái Nguyên, Ninh Bình... hoàn toàn có thể gây bất ngờ trong những ngày tới.

Được biết, Vovinam là một trong những điểm sáng của đoàn TPHCM. Đến nay, các võ sĩ chủ nhà giành 5 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, tạm dẫn đầu thành tích môn này. Thành tích trải đều ở cả quyền và đối kháng giúp Vovinam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong lực lượng tranh huy chương của đoàn TPHCM.

Đoàn TPHCM đang dẫn đầu bảng huy chương ở môn Vovinam. Ảnh: BTC.

Đoàn chủ nhà còn đón nhận tin vui từ judo khi Phan Ngọc Dũng giành HCV hạng cân 73kg nam. Trên đường đua canoeing đang diễn ra ở hồ Đá Bàng, bộ tứ Trần Thanh Toàn, Võ Thị Tuyết Hân, Nguyễn Thanh Danh và Nguyễn Thị Thanh Mai chiến thắng nội dung kayak bốn hỗn hợp 1.000m.

Tuy nhiên, những môn đang tranh tài chưa thể phản ánh đầy đủ khả năng cạnh tranh của đoàn chủ nhà. Dự kiến, các môn bơi lội khởi tranh ngày 22/11 và điền kinh từ ngày 25/11 sẽ là điểm nhấn chung của Đại hội và cũng là thế mạnh của đoàn TPHCM, dự báo sẽ mang tới nhiều thành tích trong những ngày sắp tới.