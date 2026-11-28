Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Trần Thị Ngọc Hà, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình; đồng chí Dương Đức Lin, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Thượng tá Trần Ngọc Trai, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Công an xã, Trưởng Công an xã Thạnh Bình; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố cùng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an xã.

Đợt cao điểm giúp nhận diện rõ tình hình ma túy trên địa bàn

Đoàn công tác đã kiểm tra, đánh giá toàn diện các mặt công tác Công an, trọng tâm là công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; việc triển khai các giải pháp chuyển hóa địa bàn và huy động hệ thống chính trị, Nhân dân cùng tham gia phòng, chống ma túy. Trên cơ sở đó, Đoàn ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

Nổi bật, Công an xã đã triển khai quyết liệt đợt cao điểm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý làm sạch địa bàn. Qua test ma túy 504 đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 48 đối tượng dương tính với chất ma túy. Đơn vị đã điều tra, xác minh làm rõ 06 đối tượng phạm tội sử dụng trái phép chất ma túy, 01 đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, 02 vụ với 07 đối tượng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chuyển 01 đối tượng cho Công an xã Tiên Phước thụ lý; lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 35 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 06 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Đức Lin đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của tập thể Công an xã, nhất là sự kiên trì trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy. Qua đợt cao điểm, tình hình ma túy trên địa bàn được nhận diện rõ hơn; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng từng bước bị làm rõ. Nhận thức của Nhân dân được nâng lên, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò của quần chúng trong phát hiện, tố giác tội phạm.

Chủ tịch UBND xã đề nghị Công an xã tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; thường xuyên rà soát tình hình ma túy, nắm chắc địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự; quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển hóa địa bàn về ma túy.

Phấn đấu đến hết năm 2028, Thạnh Bình là xã không ma túy

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Võ Thị Trinh biểu dương những kết quả Công an xã Thạnh Bình đạt được trong điều kiện khối lượng công việc lớn, biên chế còn hạn chế. Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng, chống ma túy, phấn đấu đến hết năm 2028 xây dựng Thạnh Bình trở thành xã không ma túy.

Đối với địa phương, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị lãnh đạo xã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Công an xã trong công tác nắm tình hình an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phát huy trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Cùng với đó, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát đảng viên; chủ động tham mưu các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy theo từng lĩnh vực phụ trách.

Đối với Công an xã, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu đơn vị khẩn trương tổ chức họp, phân công cụ thể cho các tổ công tác khắc phục tồn tại, hạn chế theo kết luận của Đoàn kiểm tra; thường xuyên quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. Cùng với đó, Công an xã cần chủ động xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết; đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần và bố trí cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí công tác theo quy định mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thượng tá Trần Ngọc Trai, Trưởng Công an xã Thạnh Bình khẳng định đơn vị sẽ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác, phân công trách nhiệm rõ ràng; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Thạnh Bình không ma túy vào năm 2028.

Buổi kiểm tra không chỉ đánh giá toàn diện kết quả công tác mà còn chỉ rõ những việc cần làm ngay. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Công an thành phố, Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã là nền tảng để Thạnh Bình từng bước hiện thực hóa mục tiêu xã không ma túy, giữ vững bình yên cho cuộc sống của Nhân dân../.

P.V