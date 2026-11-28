Các nội dung chung kết điền kinh như: 400m nữ, 400m nam, 800m nữ, 800m nam… chứng kiến nhiều chiến thắng ngoạn mục của vận động viên. Trong đó, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc (đoàn Hà Tĩnh) xuất sắc vượt qua vận động viên kỳ cựu, cũng là người nắm giữ kỷ lục nội dung này là Quách Thị Lan để giành huy chương vàng đường chạy 400m nữ với thành tích 53 giây 24. Bên cạnh đó, vận động viên Lê Ngọc Phúc (đoàn Công an nhân dân) cũng tạo nên màn lật đổ ngoạn mục trên đường chạy 400m nam, vượt qua chính kỷ lục gia Tạ Ngọc Tưởng với thành tích 46 giây 65 để giành huy chương vàng, phá kỷ lục Đại hội.

Các vận động viên tranh tài quyết liệt trên đường chạy chung kết 5.000m nam.

Với nội dung chạy 800m nữ, vận động viên Bùi Thị Ngân (đoàn Ninh Bình) xuất sắc giành huy chương vàng, phá kỷ lục Đại hội với thành tích 2 phút 03 giây 91. Trong khi đó, vận động viên Sầm Văn Đời (đoàn Đồng Nai) giành huy chương vàng thuyết phục trên đường chạy chung kết 800m nam.

Đối với các nội dung tiếp sức, đoàn Hà Nội giành huy chương vàng, phá kỷ lục Đại hội và kỷ lục quốc gia trên đường chạy tiếp sức 4x200m nữ với thành tích 1 phút 34 giây 49 và đoàn Công an nhân dân giành huy chương vàng, phá kỷ lục Đại hội và kỷ lục quốc gia trên đường chạy tiếp sức 4x200m nam với thành tích 1 phút 22 giây 86.

Trên đường chạy chung kết 5.000m, ứng cử viên vô địch là vận động viên Lê Tiến Long (đoàn Hà Tĩnh) đã khẳng định đẳng cấp khi về đích đầu tiên, giành huy chương vàng. Trước đó, Lê Tiến Long đã giành huy chương vàng nội dung chạy 3.000 vượt chướng ngại vật nam.

Võ sĩ Trịnh Hoàng Vũ Bình (áo xanh) của đoàn thể thao Quân đội thi đấu xuất sắc ở trận chung kết.

Đoàn thể thao Quân đội có đại diện tham gia một số nội dung chung kết điền kinh, xuất sắc giành được 1 huy chương vàng nhảy xa nam (vận động viên Nguyễn Tiến Trọng, thành tích 1,65m), 1 huy chương bạc nhảy xa nam, cùng 1 huy chương bạc nội dung tiếp sức 4x200m nữ và 1 huy chương đồng trên đường chạy 5.000m nam.

Võ sĩ Trịnh Hoàng Vũ Bình của đoàn thể thao Quân đội nhận thưởng nóng sau khi giành huy chương vàng.

Còn tại các nội dung chung kết võ cổ truyền, đã diễn ra các trận đấu sôi nổi, kịch tính với sự góp mặt của các võ sĩ đoàn thể thao Quân đội. Theo đó, võ sĩ Trịnh Hoàng Vũ Bình xuất sắc giành huy chương vàng nội dung đối kháng H2 hạng cân 80kg nam. Như vậy, kết thúc môn võ cổ truyền, đoàn thể thao Quân đội đạt 3 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, xếp thứ 5 toàn đoàn.