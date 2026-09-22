Quyết liệt chặn nguồn thực phẩm bẩn

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp kiểm tra ATTP tại làng nghề La Phù

Đánh trúng những đường dây, mắt xích nguy hiểm

An toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của mỗi người dân. Chính vì vậy, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này luôn được Công an thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Không chỉ kiểm tra, xử lý khi vi phạm đã xảy ra, lực lượng Công an tập trung nắm tình hình, nhận diện những địa bàn, nhóm hàng có nguy cơ cao, từ đó chủ động phát hiện, ngăn chặn ngay từ khâu sản xuất, tập kết, bảo quản đến đưa hàng ra thị trường.

Trong thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố kiểm tra 2.242 vụ/ 2.251 đối tượng liên quan đến lĩnh vực ATTP. Trong đó, đã khởi tố hình sự 8 vụ/ 18 bị can, gồm 6 vụ/ 12 bị can về sản xuất hàng giả là thực phẩm và 2 vụ/ 6 bị can vi phạm quy định ATTP. Ngoài ra còn 2.229 vụ/ 2.229 đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về ATTP, với số tiền thu nộp ngân sách hơn 13,48 tỷ đồng.

Một trong những điểm nhấn trong công tác đấu tranh của Công an Hà Nội thời gian qua là việc tập trung vào những đường dây, ổ nhóm hoạt động có tổ chức, những nguồn thực phẩm bẩn tiềm ẩn nguy cơ cao.

Điển hình, cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố đã triệt phá 3 vụ án trong giai đoạn nhạy cảm, phức tạp về vi phạm quy định ATTP, khởi tố 5 bị can liên quan hành vi giết mổ, kinh doanh lợn mắc bệnh dịch với tổng số hơn 5 tấn lợn nhiễm bệnh. Đây là vụ việc cho thấy nguy cơ thực phẩm không an toàn có thể xuất phát ngay từ nguồn nguyên liệu đầu vào nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Công an Hà Nội kiểm tra cơ sở chế biến thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dũng Phát, có địa chỉ tại thôn Vạn Phúc, xã Nam Phù

Tại xã Nam Phù, từ công tác đấu tranh với ổ nhóm thu gom, giết mổ, kinh doanh lợn dịch bệnh, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ hành vi vi phạm. Tháng 3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và Giả mạo trong công tác”, liên quan đến hoạt động trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Vụ án đã khởi tố 8 bị can, trong đó có 5 bị can theo Điều 317 Bộ luật Hình sự và 3 bị can là cán bộ trạm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ thuộc Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Hà Nội theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tại xã Nam Phù, lực lượng chức năng cũng phát hiện, thu giữ 60 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh ATTP. Tại một số địa bàn như Gia Lâm, Yên Sở, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Chi cục Quản lý thị trường thành phố kiểm tra, xử lý 2 điểm tập kết, thu giữ hơn 20 tấn thực phẩm đông lạnh, gồm xúc xích, nội tạng động vật không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Những vụ việc trên cho thấy sự chủ động của lực lượng Công an trong việc lần theo nguồn hàng, không chỉ xử lý sản phẩm vi phạm tại thời điểm đưa ra thị trường mà tập trung bóc gỡ các mắt xích từ khâu thu gom, giết mổ, tập kết đến kinh doanh.

Đặc biệt, tháng 5-2026, tại xã Quang Minh, Công an thành phố phối hợp lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm ABF lưu giữ tại Kho lạnh An Việt 2, Khu công nghiệp Quang Minh, phát hiện khoảng 240 tấn chân gà hết hạn sử dụng. Qua đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự, khởi tố 2 bị can là Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty An Bình về tội buôn lậu.

Không để “điểm nóng” ATTP trở thành khoảng trống quản lý

Không chỉ tập trung xử lý các vụ án lớn, Công an thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, quản lý địa bàn. Kế hoạch số 425 của Phòng Cảnh sát kinh tế được ban hành ngày 17-12-2025 nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ khắc phục “điểm nghẽn” về ATTP, theo hướng “rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ thẩm quyền”. Công tác đấu tranh với hàng giả, nhất là hàng giả là lương thực, thực phẩm, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Công an Hà Nội kiểm tra, phát hiện hơn 60 tấn lòng lợn được cấp đông trong thời gian dài, có dấu hiệu biến màu, bốc mùi, không bảo đảm an toàn thực phẩm

Tại những địa bàn, ngành hàng trọng điểm, lực lượng Công an áp dụng các giải pháp phù hợp. Với làng nghề La Phù - nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát - lực lượng chức năng tập trung kiểm tra liên tiếp để tạo sức răn đe, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp sản phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm ATTP.

Với mặt hàng giò, chả - loại thực phẩm được tiêu thụ phổ biến trong dịp Tết - trước những thông tin phản ánh về việc sử dụng chất ngoài danh mục, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tập trung chỉ đạo các đơn vị phát hiện, khởi tố một vụ với hai bị can về hành vi vi phạm Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Tại phường Hoàn Kiếm, tháng 4-2026, Công an thành phố kiểm tra một cơ sở sản xuất, chế biến giò, chả sử dụng chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong thực phẩm, thu giữ hơn 300kg giò, chả không bảo đảm vệ sinh ATTP. Từ kết quả đấu tranh, củng cố tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về ATTP” xảy ra tại số 5B Nguyễn Thiện Thuật và khởi tố 2 bị can.

Tinh thần quyết liệt còn được thể hiện ngay từ cơ sở. Công an 126/126 phường, xã đã thành lập Tổ công tác phản ứng nhanh để giải quyết “điểm nghẽn” về ATTP; trong đó Phó Trưởng Công an phường, xã phụ trách phòng, chống tội phạm làm tổ trưởng. Các tổ công tác thường xuyên rà soát, phân loại, lập danh sách tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ATTP có nguy cơ cao để kịp thời đấu tranh, xử lý, không để hình thành “điểm nóng”. Đến thời điểm báo cáo, Công an các phường, xã đã phối hợp cơ quan chức năng tiếp nhận 1.461 tin phản ánh của người dân liên quan đến ATTP.

Đối tượng Nguyễn Thị Tố Loan, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội, là Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình điều hành đã tiến hành nhập khẩu 339 container chân gà (theo diện sản xuất, gia công rồi xuất khẩu), với tổng khối lượng khoảng trên 12 nghìn tấn, trị giá khoảng trên 347 tỷ đồng

Cùng với đấu tranh, xử lý, công tác tuyên truyền được xác định là một “mũi” phòng ngừa quan trọng. Công an thành phố đã phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các cấp đăng tải 1.037 nội dung tin, bài, clip tuyên truyền về ATTP, hàng kém chất lượng; cùng 99 phóng sự thời sự, 5 cụm chuyên mục 25 phút và 3 phim phóng sự tài liệu. Qua đó, người dân được cảnh báo về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, đồng thời được hướng dẫn lựa chọn thực phẩm bảo đảm chất lượng.

Trong thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị, từng tổ, đội, cán bộ, chiến sĩ; tăng cường rà soát các ngành hàng, địa bàn trọng điểm và những tổ chức, cá nhân có nguy cơ vi phạm cao, trọng tâm là các ổ nhóm hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, chuyên nghiệp, có tổ chức; các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, chợ tạm, chợ cóc, hàng quán quanh trường học, cơ sở giết mổ, kinh doanh thực phẩm đông lạnh...

Mục tiêu của những biện pháp này không chỉ là xử lý một vụ việc, thu giữ một lô hàng hay khởi tố một đối tượng, mà quan trọng hơn là chủ động bịt những “kẽ hở” để thực phẩm không an toàn không có cơ hội len vào đời sống. Khi mỗi địa bàn được quản lý chặt, mỗi nguồn tin của người dân được tiếp nhận kịp thời và mỗi hành vi vi phạm bị xử lý nghiêm minh, đó cũng là cách lực lượng Công an góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, trong đó an toàn sức khỏe của người dân là yêu cầu cao nhất.