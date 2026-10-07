Quyết liệt các giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số những tháng cuối năm

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Bandai Việt Nam (Khu công nghiệp bờ trái sông Đà - phường Hòa Bình).

Tạo lực đẩy từ những động lực chủ yếu

Bức tranh kinh tế 9 tháng tạo nền tảng quan trọng để Phú Thọ bước vào quý IV. GRDP tăng 10,01%; công nghiệp và xây dựng tăng 13,48%; dịch vụ tăng 8,66%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,61%. Tổng vốn đầu tư thực hiện ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%; tổng dư nợ cho vay đạt 405,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cuối năm 2025.

Công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Với mức tăng 13,48%, khu vực này còn dư địa để tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng thị trường, đẩy nhanh dự án mới và đưa các dự án đã có vốn đăng ký sớm đi vào sản xuất. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng. 9 tháng năm 2026, Phú Thọ thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt 151,3% kế hoạch năm và gấp 2,1 lần cùng kỳ; riêng các khu công nghiệp thu hút khoảng 2,18 tỷ USD. Nhiều dự án quy mô lớn được khởi công, trong đó có Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang và Khu công nghiệp Đoan Hùng. Sức mua trên thị trường trong nước tiếp tục tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt gần 120.600 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Đây là dư địa để tỉnh mở rộng thị trường, triển khai kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng hóa đến người tiêu dùng và thúc đẩy thương mại điện tử.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 22/9, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu rà soát kết quả 9 tháng, xác định những chỉ tiêu tăng trưởng chững lại hoặc còn thấp để có giải pháp phù hợp; đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai.

Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến tăng trưởng. Đến ngày 11/9, Phú Thọ đã giải ngân hơn 9.208 tỷ đồng, đạt 46,5% tổng kế hoạch vốn được giao và 47,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Khối lượng vốn còn lại lớn, vì vậy tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng và tổ chức thi công.

Đầu tư công không chỉ tạo ra giá trị từ công trình. Khi dự án triển khai đúng tiến độ, nhu cầu vật liệu, xây dựng, vận tải, lao động và dịch vụ cũng tăng, tạo sức lan tỏa đến nhiều khu vực của nền kinh tế. Vì vậy, tăng tốc giải ngân trong những tháng cuối năm càng có ý nghĩa quan trọng. Song song với đầu tư công là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tỉnh duy trì các chương trình đối thoại, trong đó “Cà phê doanh nhân” là kênh tiếp nhận, phân loại và theo dõi việc giải quyết kiến nghị. Trong 8 tháng, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp đã tham mưu tổ chức 6 chương trình “Cà phê doanh nhân”. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cần tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp đến tiến độ dự án và hoạt động doanh nghiệp như đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng khu công nghiệp, nguồn nhân lực, vốn và thị trường.

Tại phiên họp hành chính ngày 14/9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã chỉ rõ các động lực tăng trưởng chưa đồng đều, giải ngân đầu tư công còn chậm; giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, xử lý dự án tồn đọng và tài sản dôi dư còn vướng mắc. Qua đó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chú trọng rà soát công việc thuộc trách nhiệm, tập trung xử lý nhiệm vụ chậm và điểm nghẽn.

Tăng tốc những tháng cuối năm

Quý IV cần tạo sức bật đồng thời từ sản xuất và tiêu dùng. Vì vậy, tỉnh đang triển khai các giải pháp kích cầu sản xuất, tiêu dùng, thúc đẩy thương mại nội địa, phát triển hạ tầng thương mại, thương mại điện tử và xúc tiến thị trường. UBND tỉnh đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm tăng từ 14% trở lên. Các chương trình khuyến mại, hội chợ, triển lãm, kết nối cung cầu và thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt được triển khai nhằm tạo thêm sức mua.

Ở khu vực sản xuất, tỉnh và các cơ quan chức năng cần giúp doanh nghiệp tận dụng tốt thị trường, đơn hàng và năng lực hiện có. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cần tiếp tục được hỗ trợ về nguyên liệu, lao động, logistics, thị trường và thủ tục để duy trì công suất. Với khu vực FDI, cùng với thu hút vốn, cần đẩy nhanh tiến độ dự án, đưa dòng vốn đăng ký vào sản xuất, tạo thêm giá trị gia tăng, việc làm và nguồn thu.

Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục là nguồn lực quan trọng. Kế hoạch triển khai Đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11-12%/năm giai đoạn 2026-2030, hướng tới nâng quy mô GRDP năm 2030 lên gấp 2 lần năm 2025. Muốn vậy, cần tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Cùng với các giải pháp kinh tế, kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng cần được nâng cao, bởi tốc độ xử lý công việc của cơ quan quản lý tác động trực tiếp đến tiến độ dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh và quyết định đầu tư của doanh nghiệp.

9 tháng đã qua với GRDP tăng 10,01%, tạo nền tảng quan trọng nhưng cũng đặt ra yêu cầu tăng tốc để phát triển bền vững. Các giải pháp quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường và kích cầu tiêu dùng cần được triển khai đồng bộ. Khi nguồn lực được khơi thông, dự án được đẩy nhanh, doanh nghiệp mở rộng sản xuất và sức mua được củng cố, Phú Thọ có thêm động lực duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026.