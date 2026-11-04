Quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất

Cán bộ tín dụng Agribank Đông Hải Phòng thường xuyên thông tin kịp thời đến khách hàng các chương trình ưu đãi, giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp. (Ảnh: NAM AM)

Việc hạ lãi suất trên cả khoản vay mới và dư nợ hiện hữu tại một số ngân hàng đang giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, có thêm dòng tiền cho sản xuất, kinh doanh vào cao điểm cuối năm.

Giảm lãi suất trên dư nợ hiện hữu

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện chỉ đạo giảm lãi suất tiền gửi niêm yết 0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài giảm phổ biến 0,5%/năm, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần giảm phổ biến 0,5-0,7%/năm. So với giữa tháng 10/2026, lãi suất tiền gửi phát sinh mới bình quân vào cuối tháng giảm khoảng 0,4%/năm, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân giảm khoảng 0,2-0,5%/năm. Hơn 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi với mức giảm lãi suất từ 1,5 đến 2%/năm.

Hai mức giảm bình quân trên phản ánh các giao dịch phát sinh mới. Tác động đến chi phí vốn của doanh nghiệp còn tùy vào thời điểm điều chỉnh lãi suất trên dư nợ đang trả và điều kiện áp dụng của từng chương trình. Với các ngân hàng, việc hạ lãi suất tiền gửi niêm yết mới là bước đầu. Mức giảm cho vay thực tế còn phụ thuộc vào khả năng tiết giảm chi phí và bố trí nguồn vốn.

Hạ lãi suất huy động tạo dư địa để các ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Với doanh nghiệp đang trả lãi trên dư nợ hiện hữu, thời điểm điều chỉnh có ý nghĩa trực tiếp đối với kế hoạch dòng tiền. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) cho biết, ngân hàng áp dụng giảm lãi suất cho cá nhân, doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm bình quân 1,5-2% cho cả khoản vay cũ và khoản vay mới. Với khoản vay cũ, đến kỳ điều chỉnh, MB chủ động giảm lãi suất, khách hàng không phải làm thêm thủ tục. Đến cuối tháng 10/2026, lãi suất cho vay ngắn hạn sau khi giảm bình quân ở mức 8-9%, lãi suất trung hạn ở mức 9-10%.

Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), từ ngày 20/10, lãi suất huy động được điều chỉnh giảm 0,5%. Theo Phó Tổng Giám đốc Bạch Thành Long, từ ngày 19/10 đến hết năm 2026, ngân hàng triển khai chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên với mức giảm lãi suất 1,5-2%/năm. Mức giảm lên tới 3%/năm ở một số lĩnh vực thiết yếu như thương mại hàng tiêu dùng và xăng dầu.

Theo ông Long, việc dành mức ưu đãi cao hơn cho các lĩnh vực này nhằm hỗ trợ chi phí kinh doanh hàng thiết yếu, qua đó góp phần giảm áp lực lên chi phí sinh hoạt của người dân. Gần 17.000 khách hàng đã thụ hưởng chính sách, gồm hơn 3.000 doanh nghiệp và gần 14.000 cá nhân, hộ kinh doanh, với quy mô vốn đã giải ngân ước khoảng 100.000 tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục triển khai các chương trình cho vay nhà ở xã hội, hỗ trợ người trẻ mua nhà, cho vay lĩnh vực ưu tiên và tín dụng xanh.

Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thông tin thêm, từ đầu năm 2026, thực hiện Chỉ thị 01 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã triển khai các giải pháp ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi ích để giảm lãi suất cho vay. Ngân hàng triển khai 24 chương trình tín dụng ưu đãi với quy mô 600.000 tỷ đồng, dư nợ đạt khoảng 300.000 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn 2-2,5% so với lãi suất cho vay thông thường.

Từ tháng 10/2026, Agribank giảm lãi suất trên cả dư nợ hiện hữu và khoản vay mới, đồng thời yêu cầu trụ sở chính kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý kỷ luật chi nhánh không tuân thủ. Đến ngày 31/10, ngân hàng đã giảm lãi suất cho khoảng 200.000 tỷ đồng dư nợ cũ, có khoản giảm tới 2,5% so với mức đang áp dụng, tùy đối tượng khách hàng và mục đích sử dụng vốn. Hơn 100.000 tỷ đồng dư nợ cho vay mới đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên được áp dụng mức giảm 2-2,5%/năm. Cùng với giảm lãi suất, Agribank ứng dụng công nghệ vào thẩm định, phê duyệt và giám sát sử dụng vốn, qua đó rút ngắn thời gian xử lý khoản vay.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để hỗ trợ thanh khoản, nguồn vốn cho tổ chức tín dụng để góp phần giảm mặt bằng lãi suất. (Ảnh: MINH ANH)

Thêm dòng tiền cho sản xuất

Cuối năm, nhu cầu mua nguyên liệu và hoàn tất đơn hàng dồn vào cùng thời điểm với các khoản chi trả lương, thưởng. Bà Phạm Thị Hải, Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Tôn Thép Việt Pháp cho hay: Cuối tháng 10, doanh nghiệp nhận được thông báo giảm lãi suất từ một số ngân hàng với mức giảm khoảng 1,5%, đưa lãi suất khoản vay về khoảng 6,1%/năm, gần với mặt bằng năm 2025 theo đánh giá của doanh nghiệp. Chi phí lãi vay giảm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, tạo thêm nguồn để công ty mua nguyên vật liệu, tái đầu tư và chi trả lương, thưởng cuối năm cho người lao động.

Trong khi đó, tại Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor, nhu cầu vốn luân chuyển mỗi tháng khoảng 300-400 tỷ đồng, tăng lên khoảng 500-600 tỷ đồng vào cao điểm cuối năm. Theo bà Trần Phương Linh, Trưởng Ban Tài chính của tập đoàn, các ngân hàng đã thông báo giảm lãi suất từ 0,5 đến 1,5% tùy khoản vay, giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Đây là giai đoạn công ty cần quay vòng vốn nhanh để bảo đảm nguồn nguyên liệu khi các công trình bước vào kỳ hoàn tất, đồng thời chuẩn bị nguồn lực tái đầu tư. Chi phí vốn đầu vào ổn định hơn cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp giữ ổn định giá bán, qua đó khách hàng được hưởng lợi.

Số tiền tiết kiệm được từ lãi vay có thể trở lại ngay vòng quay sản xuất. Với Tôn Thép Việt Pháp, đó là nguồn để mua nguyên vật liệu và chủ động hơn khi bố trí khoản chi cuối năm cho người lao động. Với Austdoor, khoản tiết giảm đến đúng lúc nhu cầu vốn luân chuyển tăng, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực chuẩn bị cho kỳ sản xuất tiếp theo.

Bà Linh đánh giá các chỉ đạo kịp thời của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và việc ngành ngân hàng triển khai nhanh đã giúp doanh nghiệp giảm áp lực vốn vào cao điểm cuối năm. Bà cho biết Austdoor đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 35% trong năm 2026. Sang năm 2027, doanh nghiệp hướng tới mức tăng trưởng tương tự hoặc cao hơn nếu lãi suất tiếp tục giảm hoặc giữ ở mức hiện tại. Với doanh nghiệp cần quay vòng hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng, khả năng dự tính chi phí lãi vay có ý nghĩa đối với cả quyết định mua nguyên liệu trước mắt và kế hoạch sản xuất, đầu tư của năm sau.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nội. (Nguồn ảnh: SBV)

Hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, có biện pháp xử lý đối với tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Cùng với yêu cầu thực thi, cơ quan điều hành sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, trong đó có việc điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, bám sát mục tiêu chính sách tiền tệ và kịp thời đáp ứng nhu cầu thanh khoản của hệ thống.

Trên cơ sở theo dõi diễn biến kinh tế trong nước và thế giới, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp điều kiện thị trường, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Điều hành tín dụng tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng.

Các tổ chức tín dụng được yêu cầu hướng vốn vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, tiếp tục thực hiện các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Việc ứng dụng công nghệ số trong quy trình cấp tín dụng cần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn, đồng thời bảo đảm yêu cầu thẩm định và giám sát.

Hiệu quả của đợt giảm lãi suất cuối năm sẽ thể hiện qua chi phí vốn thực trả trên từng khoản vay và khả năng tiếp cận vốn đúng lúc doanh nghiệp cần mua nguyên liệu, hoàn tất đơn hàng, duy trì việc làm.