Quyết liệt các biện pháp đảm bảo cảnh quan đô thị, làm sạch quảng cáo, rao vặt trái phép

Công an xã Thanh Trì phối hợp với nhân viên điện lực bóc, gỡ tờ rao vặt, tháo dỡ biển quảng cáo treo không đúng quy định

Đồng loạt bóc, gỡ quảng cáo sai quy định

Thực hiện Công văn số 7734 ngày 28-9-2026 của Ban Chỉ đạo giải quyết, điều hành, khắc phục 5 điểm nghẽn thành phố Hà Nội về việc xử lý tình trạng treo, dán quảng cáo, rao vặt trên cây xanh, tủ, trụ, cột điện và các công trình công cộng, Công an xã Thanh Trì đã chủ động rà soát địa bàn thông qua công tác tuần tra, kiểm soát. Qua đó, lực lượng Công an phát hiện một số vị trí còn tình trạng quảng cáo, rao vặt treo, dán không đúng quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan và trật tự đô thị.

Từ thực tế này, Công an xã đã tổng hợp tình hình, tham mưu Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn, tổ dân phố và đơn vị liên quan phối hợp rà soát, xác định các vị trí vi phạm, tổ chức bóc, gỡ, xóa quảng cáo. Cùng với xử lý các tồn tại, công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về trật tự công cộng, trật tự đô thị cũng được chú trọng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND xã, đợt ra quân từ ngày 1-10 đến hết ngày 3-10-2026 đã huy động 25 tổ công tác với khoảng 160 người tham gia. Trong đó, các tổ được phân công phụ trách từng thôn, tổ dân phố và 5 tổ thuộc các lực lượng Công an xã, Đoàn Thanh niên xã, điện lực. Việc phân công cụ thể theo địa bàn, tuyến đường giúp công tác rà soát, tuyên truyền và xử lý quảng cáo, rao vặt sai quy định được triển khai đồng bộ. Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thanh Trì phối hợp với lực lượng điện lực và đoàn viên, thanh niên tổ chức bóc, gỡ tờ rao vặt, tháo dỡ biển quảng cáo treo không đúng quy định tại các tuyến đường Tứ Hiệp, Vũ Lăng và Ngọc Hồi.

Phát huy vai trò nòng cốt, ngăn vi phạm tái diễn

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các tổ công tác tập trung xử lý những vị trí có quảng cáo dán trên trụ, cột điện và biển quảng cáo treo trái quy định. Qua triển khai, lực lượng chức năng đã bóc, gỡ 184 tờ quảng cáo, rao vặt dán tại các trụ, cột điện; thu giữ 12 biển quảng cáo treo không đúng quy định tại 14 trụ điện.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thanh Trì tháo gỡ băng rôn quảng cáo treo sai quy định trên cột điện ven đường

Không chỉ trực tiếp tham gia xử lý vi phạm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân và các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định về quảng cáo; không tự ý treo, dán, viết, vẽ quảng cáo trên cây xanh, cột điện, tủ điện và công trình công cộng.

Đáng ghi nhận, hoạt động ra quân nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của người dân. Nhiều người đã trực tiếp tham gia cùng lực lượng chức năng bóc, gỡ quảng cáo, rao vặt, góp sức làm sạch cảnh quan khu dân cư. Sự hưởng ứng này cho thấy khi công tác tuyên truyền được triển khai sát thực tế, người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình và sẵn sàng chung tay cùng chính quyền giữ gìn môi trường sống.

Từ việc chủ động rà soát, phát hiện tồn tại đến tham mưu huy động lực lượng và trực tiếp tham gia xử lý, Công an xã Thanh Trì đã phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp giải quyết tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn. Cách làm này không chỉ góp phần khắc phục những vi phạm trước mắt mà còn gắn việc chỉnh trang đô thị với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Thời gian tới, Công an xã Thanh Trì tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị để xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không treo, dán quảng cáo sai quy định, cùng duy trì cảnh quan đường phố sạch đẹp.

Việc duy trì kiểm tra, xử lý thường xuyên, gắn trách nhiệm của từng địa bàn với sự tham gia của người dân sẽ góp phần hạn chế tình trạng quảng cáo, rao vặt tái diễn, từng bước xây dựng môi trường đô thị trật tự, văn minh trên địa bàn xã Thanh Trì.