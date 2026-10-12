Quyết liệt bố trí, bảo đảm đội ngũ trong lĩnh vực giáo dục, y tế

Ưu tiên khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Khắc phục ngay những tồn tại trong công tác bố trí, sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt việc khẩn trương rà soát tổng thể đội ngũ tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương và từng vị trí việc làm; lượng hóa rõ nơi thừa, nơi thiếu, cơ cấu chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm và khối lượng công việc làm cơ sở bố trí, điều tiết, sử dụng nhân lực. Ưu tiên điều động, bố trí lại nguồn nhân lực hiện có từ nơi thừa sang nơi thiếu, giữa cấp tỉnh với cấp xã và giữa các địa phương; bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, phù hợp yêu cầu địa bàn; không điều chuyển cơ học chỉ để cân đối số lượng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung điều hành phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, nội vụ. Ảnh: Nguyễn Luân

Trong đó, đặc biệt quan tâm việc bố trí, bảo đảm đội ngũ trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Việc điều chỉnh, cơ cấu biên chế giữa các lĩnh vực phải bám sát chủ trương, chỉ tiêu và lộ trình Trung ương giao, đồng thời phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng ngành, từng địa bàn, từng cơ sở. Quá trình điều chỉnh biên chế giữa ngành y tế và giáo dục, đề nghị tính toán, bảo đảm đầy đủ nhu cầu đội ngũ giáo viên, nhất là tại các địa bàn còn thiếu giáo viên, vùng khó khăn, trường lớp có quy mô học sinh tăng; không điều chỉnh cơ học làm phát sinh hoặc gia tăng tình trạng thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến việc bố trí lớp học, chất lượng dạy và học và nhiệm vụ năm học.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế và các địa phương rà soát cụ thể nhu cầu biên chế, hiện trạng sử dụng, cơ cấu theo vị trí việc làm và khả năng điều tiết nội bộ; xây dựng phương án tổng thể, đồng bộ, vừa bảo đảm thực hiện nghiêm lộ trình, nhiệm vụ chính trị Trung ương giao, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh; không để một ngành được bổ sung nhân lực nhưng lại phát sinh thiếu hụt bất hợp lý ở ngành khác. Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát đến từng cấp học, môn học, trường học, địa bàn; ưu tiên khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, thiếu giáo viên theo môn học. Sở y tế, xác định đúng các vị trí thực sự thiếu, cần ưu tiên bổ sung, nhất là tuyến cơ sở và các vị trí chuyên môn thiết yếu. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, chủ động tổng hợp, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã

Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng nhấn mạnh việc tập trung khắc phục ngay tình trạng thiếu nhân lực tại các vị trí trực tiếp tác động đến hoạt động của chính quyền cơ sở và việc giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, nhất là đất đai, hộ tịch, tài chính - ngân sách, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính. Khẩn trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã còn thiếu; không để tình trạng thiếu cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn kéo dài làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ giải quyết hồ sơ…

Tiếp tục hoàn thiện phương án tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã theo hướng phân loại phù hợp với quy mô dân số, diện tích, điều kiện kinh tế - xã hội, đặc thù địa bàn và khối lượng nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền; bảo đảm tinh gọn nhưng phải đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ. Sau khi Trung ương ban hành khung tổ chức mới, phải kịp thời hoàn thiện phương án của tỉnh, đồng thời rà soát đồng bộ vị trí việc làm, biên chế và nhân lực tương ứng, hạn chế tối đa việc xáo trộn tổ chức nhiều lần.

Cùng với đó là yêu cầu đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ thực tế, tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền và những vị trí hiện còn yếu, thiếu. Gắn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức với kết quả, tiến độ, chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Không để người đã nghỉ việc phải chờ đợi

Bảo đảm chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương rà soát, cập nhật chính xác kết quả giải quyết chế độ đối với người nghỉ việc do dôi dư khi sắp xếp thôn, tổ dân phố; xác định rõ số trường hợp đã phê duyệt, đã chi trả, chưa chi trả, số kinh phí đã thực hiện và số còn phải giải quyết. Địa phương còn chậm, phải xác định cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; không để người đã nghỉ việc phải chờ đợi kéo dài.

Đối với số người nghỉ việc do cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát đầy đủ đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, nhu cầu và nguồn kinh phí; bảo đảm phù hợp điều kiện; thực hiện việc chi trả bảo đảm chặt chẽ, tuân thủ quy định theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu ngày 24/9/2026.

Đặc biệt, cần rà soát kỹ các trường hợp có thời gian công tác lâu năm nhưng phải nghỉ việc do yêu cầu cơ cấu, kiện toàn; giải thích đầy đủ, công khai tiêu chí xác định đối tượng và chính sách áp dụng, bảo đảm công khai, minh bạch. Các phản ánh, kiến nghị đã phát sinh, Sở Nội vụ phải theo dõi đến kết quả cuối; kịp thời tham mưu xử lý những trường hợp có cách hiểu hoặc áp dụng chính sách chưa thống nhất giữa các địa phương.